WTorre ABRE OPORTUNIDADES de emprego em GRANDE CIDADE

A WTorre, empresa que faz parte de um dos maiores conglomerados empresariais do país, com atuação destacada no mercado imobiliário, está atrás de novas pessoas para preencher o seu quadro de colaboradores. Desse modo, antes de falar mais sobre, consulte a lista de vagas:

Analista Comercial e Marketing PL – Base Coworking – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Controladoria PL – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Controladoria SR – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente Social – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Eletricista de Manutenção – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a WTorre

Sobre a WTorre, é importante deixar claro que trata-se de um conglomerado com mais de 40 anos de atuação no mercado de construção civil, responsável pela construção de mais de 8 milhões de metros quadrados no Brasil e no exterior e de algumas obras icônicas, como JK Iguatemi e Allianz Parque, bem como a reforma e revitalização do Parque do Povo.

Faz gestão da arena mais moderna da América Latina e casa da Sociedade Esportiva Palmeiras. A inauguração do Allianz Parque, em novembro de 2014, transformou o mercado de entretenimento no Brasil ao criar um espaço único no país, em que a maior paixão nacional, o futebol, convive de forma harmônica com os shows das maiores bandas do mundo.

Por fim, a WTorre Entretenimento (setor que está contratando do grupo) atuará na concessão do novo Vale do Anhangabaú. O novo negócio da empresa tem foco na gestão de venues e arenas multiuso e criação de conteúdos próprios de live entertainment.

Como se inscrever em um dos cargos acima?

Agora que a lista de vagas da WTorre foi exposta, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



