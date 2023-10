X, antigo Twitter, lança chamadas de vídeo e áudio em sua plataforma

O CEO do X, antigo Twitter, Elon Musk, anunciou nesta quarta-feira (25), que a sua rede social vai contar com um novo sistema de chamada áudio e de vídeo. Trata-se de um recurso que já existe em outras redes sociais como o Instagram, e outros sites de trocas de mensagens como o WhatsApp.

A decisão de inserir as chamadas de áudio e vídeo ao X, parte de um grupo de ideias para transformar esta rede social em um site mais multifuncional. Vale lembrar que para além das chamadas, Musk vem anunciando uma série de outras novidades, como a inserção da possibilidade de pagamentos online, e até mesmo entrega de alimentos.

“As chamadas de áudio e vídeo estão aqui!”, diz a mensagem que a plataforma está enviando para alguns usuários.

Versão inicial

A nova funcionalidade de chamada de áudio e vídeo, no entanto, ainda está em fase de testes, e está disponível apenas para alguns poucos usuários da plataforma. Mais cedo, Musk repostou uma postagem instruindo os usuários a habilitarem o recurso, a que deu o nome de “versão inicial de chamadas de áudio e vídeo no X”.

Apenas os integrantes do plano Premium é que podem ter a primeira experiência de realizar as chamadas de voz e de vídeo pelo X.

E os demais usuários?

Quem não está neste plano, certamente vai ter que esperar mais um pouco para realizar o procedimento. Segundo informações oficiais, ainda não há um prazo para que as novas funcionalidades estejam disponíveis para todos os usuários.

Algumas informações de bastidores dão conta de que a mudança deverá chegar primeiramente no sistema operacional iOS, e apenas em um segundo momento no Android.



Você também pode gostar:

Como funcionam as chamadas

De acordo com relatos de pessoas que já têm acesso ao sistema, o sistema de chamada permite que o cidadão libere, ou bloqueie as chamadas de usuários verificados, pessoas que seguem e até mesmo os contatos da agenda.

Em entrevista recente, Musk chegou a confirmar que as pessoas não precisariam de um número de celular para realizar a chamada, que seria feita apenas através do perfil do usuário.

Para realizar a ligação, é preciso seguir o passo a passo abaixo:

Abra o X, antigo Twitter;

Vá até a seção de Mensagem Direta (DM);

Logo depois, selecione o usuário com quem deseja entrar em contato (ele também precisa ser usuário Premium);

Clique no botão de ligação, e escolha entre as opções “áudio”, ou “vídeo”.

É importante lembrar que as chamadas precisam estarem habilitadas nas configurações de privacidade da conta.

Mudanças no Twitter

Analistas lembram que no momento em que o Twitter foi comprado, aquele movimento já representou uma mudança de marca para o mercado. O novo dono registrou a empresa dentro do sistema da Xcorps, que faz parte do seu grupo de mídia.

Desde que se tornou CEO da marca, Elon Musk vem concretizando uma série de mudanças na rede social. Boa parte delas são polêmicas. Em um primeiro momento, por exemplo, ele decidiu retirar o chamado selo de verificado para as pessoas que eram consideradas relevantes dentro do site em questão.

Logo depois de uma série de reclamações, o bilionário voltou atrás da decisão, e decidiu retomar o sistema de verificação do selo para alguns grupos específicos da rede, como presidentes, governadores e ministros de estado. Contas com mais de 1 milhão de seguidores também seguiram com o selo azul. Os demais interessados precisam pagar uma mensalidade.

Musk também criou uma nova regra de limite de visualizações do sistema do site. Com a decisão, o usuário só tinha o direito de ver uma determinada quantidade de postagens por dia. Logo depois de uma série de reclamações, o CEO voltou atrás e decidiu aumentar este limite, mas manteve a limitação como um todo.