XÔ CALOR! 10 dicas para DORMIR BEM em dias mais quentes

Você já teve aquelas noites quentes e abafadas em que parece impossível pegar no sono? Principalmente agora com essa onda de calor que está assustando em alguns estados, né? Não se preocupe, você veio no lugar certo! Aqui, vamos mergulhar em algumas dicas para você dormir bem em dias mais quentes, mesmo quando o calor está insuportável.

Benefícios de uma boa noite de sono

Mas antes de partirmos para as dicas, é bom lembrar por que uma boa noite de sono é tão crucial. Dormir bem não é apenas sobre se sentir revigorado na manhã seguinte, mas é fundamental para a saúde física e mental, para se sentir bem consigo mesmo. Aqui estão alguns benefícios de uma boa noite de sono.

Restauração física e mental: não apenas descansar a musculatura, mas o cérebro, é importante para o próximo dia.

Recuperação muscular: no sono ocorre a liberação de hormônios do crescimento, que é importante na reparação e crescimento muscular.

Regulação do apetite: a falta de sono pode levar ao aumento do apetite e ao desejo por alimentos ricos em calorias.

Longevidade: pessoas que têm um sono regular tendem a ter uma expectativa de vida mais longa.

Desempenho no trabalho e na educação: a falta de sono pode levar a erros no trabalho, bem como, acidentes de trânsito e dificuldades de aprendizado.

Quando está calor, a qualidade do sono pode despencar, e é aí que essas dicas entram em ação. Fique ligado!

Dicas para dormir bem em dias mais quentes

Agora vamos ao que realmente interessa, o que você precisa para ter um boa noite de sono nos dias que o calor está nas alturas. Segue abaixo.

1 – Escolha o colchão e travesseiros certo

Primeira coisa, certifique-se de que seu colchão e travesseiros sejam os mocinhos, não os vilões do sono; afinal você precisa se sentir o mais relaxado possível na hora de fechar os olhos. Opte por colchões respiráveis e travesseiros que não vão transformar sua cabeça em uma panela quente. Isso ajuda a manter a temperatura corporal equilibrada.

2 – Vista-se com roupas leves

Essa é uma dica essencial para quem quer dormir melhor em dias mais quentes. Então, vista-se com roupas de cama e pijamas leves e respiráveis, como linho, algodão ou seda. Fuja dos tecidos sintéticos que só vão te deixar mais quente. Ah, isso vale pra roupa de cama, também.

3 – Dicas para dormir bem em dias mais quentes: Mantenha o quarto ventilado

O segredo tá aqui: ventilação. Abra as janelas, ligue o ventilador, ou se você tiver ar-condicionado, aproveite! A circulação de ar é seu melhor amigo quando se trata de manter o quarto fresco.

4 – Um banho morno

Pegue um banho morno antes de dormir. Nada de água congelante ou fervendo. Aliás, a temperatura morna ajuda a relaxar o corpo e a mente, preparando você para um sono tranquilo.

5 – Hidratação na medida certa está entre as dicas para dormir bem em dias mais quentes

Durante o dia beba bastante água, nos dias quentes, manter a hidratação em dia é essencial para uma boa noite de sono. Portanto, mantenha seu corpo hidratado, mas evite exagerar antes de dormir. Afinal, você não quer acordar de hora em hora para ir ao banheiro.

6 – Controle a temperatura

Mantenha o quarto em uma temperatura confortável, normalmente entre 18°C e 22°C. Se não tiver um ar-condicionado, considere um ventilador. O importante é não se sentir no deserto à noite.

7 – Diga sim às cortinas escuras está entre as dicas para dormir bem em dias mais quentes

Instale cortinas escuras para bloquear a luz solar direta no seu quarto. Isso ajuda a manter o ambiente mais fresco durante o dia e contribui para um sono de melhor qualidade à noite.

8 – Desligue os eletrônicos

Sim, isso mesmo! Quando estiver perto do horário de dormir desligue os eletrônicos, pelo menos uma hora antes de ir para a cama. Então, isso irá te ajudar a descansar a mente, além disso, a luz azul deles pode bagunçar seu relógio biológico e tornar o sono mais difícil.

9 – Dicas para dormir bem em dias mais quentes: Experimente posições de dormir

Aproveite o espaço da cama para testar diferentes posições na hora de dormir. Muita gente acha que dormir com os pés para fora dos lençóis ou com os braços descobertos ajuda a regular a temperatura corporal.

10 – Cuidado com a alimentação

Muitas vezes a hora do jantar e a ceia já são bem pertos da hora de dormir, por isso evite refeições pesadas e picantes antes ir pra cama. Comer em excesso ou alimentos muito condimentados pode aumentar o calor interno e dificultar o adormecimento.

Agora é só aproveitar essas dicas para dormir bem em dias quentes e ter uma noite refrescante e tranquila.