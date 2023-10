YNW Melly acusada de adulteração de testemunha em caso de duplo homicídio

YNW Melly agora tem sua própria acusação de adulteração de testemunhas – assim como seu co-réu YNW Bortlen – no julgamento por duplo homicídio, mas os seus advogados pensam que os procuradores estão apenas a tentar encobrir os problemas do seu caso.

Os promotores confirmaram com o TMZ Hip Hop … eles atacaram Melly com a acusação de adulteração de testemunhas na quarta-feira no condado de Miami-Dade, apenas alguns dias depois de marcando Bortlen com a mesma cobrança.