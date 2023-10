YNW Melly usou o codinome ‘Rihanna’ para adulterar testemunhas, afirmam autoridades

YNW Melly dar YNW Bortlen ambos enfrentam acusações de adulteração de testemunhas agora, e as autoridades dizem que algumas das adulterações envolveram a invocação do nome de Rihanna como parte de seu sistema de códigos.

De acordo com documentos obtidos pelo TMZ Hip Hop, Melly e Bortlen trabalharam ativamente nos bastidores para impedir que testemunhas importantes cooperassem com as autoridades e testemunhassem em seu julgamento por duplo homicídio.