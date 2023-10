Ypê ABRE VAGAS em QUATRO REGIÕES do país; Verifique!

A Ypê, empresa 100% brasileira, líder no segmento de higiene e limpeza que há mais de 70 anos preza pelo bem-estar, qualidade de vida e saúde das pessoas, está com ótimas vagas abertas. Isto é, se você está em busca de uma recolocação profissional, confira a lista abaixo:

Almoxarife – Amparo – SP – Efetivo;

Analista Comércio Exterior – Amparo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista Confiabilidade – Amparo – SP – Efetivo;

Analista Financeiro – Amparo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista Fiscal – Campinas – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista Manutenção Corporativa – Amparo – SP – Efetivo;

Analista Marketing – Campinas – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista Preços – Campinas – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista Relações Trabalhistas – Simões Filho – BA e Híbrido – Efetivo;

Analista Trade Marketing – Porto Alegre – RS e Híbrido – Efetivo;

Aprendiz – Anápolis – GO – Aprendiz;

Conferente expedição – Salto – SP – Efetivo;

Coordenador (a) de Contabilidade – Amparo – SP – Efetivo;

Coordenador (a) Manutenção – Goiânia – GO – Efetivo;

Coordenador (a) de Merchandising – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Eletricista Manutenção II – Goiânia – GO – Efetivo;

Eletromecânico Autos – Amparo – SP – Efetivo;

Especialista Compras de Embalagens – Amparo – SP e Híbrido – Efetivo;

Executivo (a) Contas Regional – João Pessoa – PB – Efetivo;

Gerente de SSMA – Amparo – SP – Efetivo;

Gerente de Relações Institucionais – Amparo – SP e Híbrido – Efetivo;

Inspetor (a) Qualidade – Amparo – SP – Efetivo;

Inspetor (a) Qualidade – Controle QA – Simões Filho – BA – Efetivo;

Instrumentista – Amparo – SP – Efetivo;

Dentre outras.

Mais sobre a Ypê

Sobre a Ypê, é válido mencionar que a empresa conta com mais de 7 mil colaboradores e um portfólio com mais de 450 produtos, distribuídos em 23 categorias. É líder no segmento de higiene e limpeza, com as marcas Ypê, Atol, Assolan, Tixan, Perfex, Flor de Ypê e Action Ypê, comercializadas no Brasil e em mais de 10 países.

Com matriz localizada em Amparo, interior de São Paulo, conta com mais cinco unidades fabris: Salto (SP), Anápolis (GO), Goiânia (GO), Simões Filho (BA) e Itapissuma (PE). Oferece um portfólio com diversas linhas de produtos, divididas em três categorias: limpeza da casa, cuidado com a roupa e higiene corporal.

O que fazer para se inscrever?

Como você já pôde ver a lista de cargos da Ypê e suas respectivas localidades, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.