Yung Bleu é preso por agressão após suposta briga pela custódia de criança

Yung Bleu é acusado de atacar uma mulher, um incidente que está no centro de uma suposta disputa de custódia envolvendo uma criança de 10 anos.

O Gabinete do Xerife do Condado de Hall em GA disse ao TMZ Hip Hop … os policiais responderam a uma ligação para o 911 de uma mulher em 15 de outubro para uma casa, e quando os policiais chegaram, eles disseram que a mulher lhes disse que Bleu (nome verdadeiro Jeremy Biddle) havia aparecido na residência sem aviso prévio com a intenção de levar consigo a criança de 10 anos.

A mulher diz que houve uma discussão e disse aos deputados que Bleu a pegou e a jogou no chão, causando ferimentos no braço direito e no quadril.

Ela diz que o rapper de “You’re Mines Still” saiu com a criança, mas voltou logo depois… e saiu novamente. Fomos informados de que as equipes do EMS avaliaram a mulher em busca de ferimentos, mas ela se recusou a ser transportada para o hospital.