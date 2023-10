Yung Joc não aceitaria US$ 250 mil para tocar em programa LGBTQ+, teme ‘Lustful Eyes’ dos homens

O rapper concedeu recentemente uma entrevista para VladTV abordando algo Boosie confessou há não muito tempo – ou seja, recusar US$ 250 mil para um show em um evento que era exclusivamente para o público LGBT.

Ele diz que também recusaria esse pagamento se isso significasse que ele teria que subir no palco na frente de homens gays, especificamente. Você tem que observar como ele diz isso… Joc admite estar extremamente desconfortável com os homens olhando para ele com “olhos lascivos” enquanto ele canta a letra de seu hit, “It’s Goin’ Down”.