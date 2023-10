Zach Wilson repreendido por passar a semana do adeus dos Jets nas férias em família com a namorada

Tele Zach Wilson o ódio está ficando ridículo. Shaun Morashapresentador de uma estação de rádio comercial de Nova York chamada WFANrepreendeu dura e injustamente o Jatos de Nova York quarterback por passar a Bye Week do time nas férias em família com a namorada Nicolette Dellanno.

Wilson, 24 anos, voltou para sua cidade natal, Utah, que é o que mais NFL os jogadores fazem durante um intervalo. Durante o episódio de quarta-feira de “Evan & Tiki” em WFAN rádio, Morash o chamou de “desgraça” por fazer isso, dizendo que não conquistou o direito de sair de férias antes do confronto da semana 8 contra o Gigantes de Nova York no Estádio MetLife.

Zach Wilson, sobre a lesão de Aaron Rodgers: “Eu disse a ele que o amo”@snyjets

“Zach Wilson, no que está prestes a ser o maior período de sua carreira, decidiu que era um bom momento para levar sua namorada a Utah para colher maçãs e abóboras e ir a casas mal-assombradas”, disse Morash. “Ele é um atleta profissional. A família poderia voar para Nova York e Nova Jersey.

“Sinto muito, os Jets fedem depois de suas despedidas. A temporada de Zach Wilson no ano passado descarrilou depois de uma despedida. Acredito que 52 caras poderiam ter ido visitar famílias.

“O quarterback, o líder, precisa estar naquela instalação ou próximo a ela durante toda a semana passada e Zach Wilson não fez o suficiente para entrar em um avião com sua namorada e ir para Utah por uma semana.”

Zach Wilson, o novo Tony Romo?

Morash então comparou a situação de Wilson com quando o ex- Dallas Cowboys QB Tony Romo saiu de férias em Cabo com a então namorada Jéssica Simpson.

Ex-Gigantes correndo de volta Barbeiro Tiki tentei falar um pouco com Morash, que é conhecido por tomadas controversas, mas sem sucesso.

“Acho que Utah é muito diferente de Cabo”, afirmou Barber.

Wilson, que teve que assumir o cargo de titular do time este ano após uma grave lesão no recém-chegado Aaron Rodgersrecebeu críticas justas por seu mau desempenho, mas visitar sua família não deve ser um problema para ninguém.