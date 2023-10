Zach Wilson se bate depois que os Jets perdem para os Chiefs, companheiros de equipe o confortam

Zach Wilson estava deprimido enquanto estava de joelhos enquanto o Chefes de Kansas City selou a vitória por 23 a 20 sobre o Jatos de Nova York sobre Futebol de domingo à noite no MetLife Stadium quando alguns de seus companheiros mostraram apoio ao jovem quarterback.

Wide receivers de jatos Allen Lazard e Randall Cobb desceu ao nível de Wilson e provavelmente compartilhou algumas palavras de encorajamento. Apostador Thomas Morstead também passou o braço em volta do QB do terceiro ano, que ainda estava se culpando pela derrota.

Chiefs LB Willie Gay diz que os Jets estão em “modo de pânico”Aaron Ladd/Twitter

Wilson, 24 anos, apareceu na transmissão aparentemente dizendo a Morstead: “Perdi o jogo. A culpa é minha, mano.” O QB, que teve um desastre tardio, dobrou a aposta ao assumir a culpa pela derrota durante sua coletiva de imprensa pós-jogo.

“Não está na defesa, está em mim”, disse Wilson. “Situação crítica como essa. Não posso deixar a bola cair. Perdi aquele jogo.”

Wilson terminou a disputa com 245 jardas de passe e dois touchdowns em 28 de 39 finalizações, além de uma conversão de 2 pontos.

O que Allen Lazard e Randall Cobb disseram a Zach Wilson?

Lazard, 27, e Cobb, 33, foram trazidos junto com o agora ferido Aaron Rogers de Green Bay Packers devido à sua liderança.

Quando questionado sobre quais conselhos eles compartilharam com Wilson, Lazard foi extremamente sincero, revelando exatamente o que disse ao jovem QB.

“Todos cometemos erros hoje, você não é o único”, disse Lazard. “Ele jogou muito bem hoje. Muito orgulhoso de Zach”

Rodgers, 39, esteve no jogo e parecia que sua recuperação estava indo mais rápido do que o esperado. Apesar de usar botas de caminhada, o quatro vezes MVP da liga parecia estar se movendo rapidamente. Taylor Swift também estava no prédio.

A estrela do Chiefs, Chris Jones, mostra respeito por Zach Wilson

Ataque defensivo do Chiefs Chris Jones também mostrou respeito por Wilson após o jogo e enfatizou como as pessoas precisam dar a ele mais tempo para se desenvolver.

“Sim, ele jogou muito bem”, disse Jones. “As pessoas tendem a esquecer que ele é um quarterback do primeiro turno. Número dois! Esse garoto é especial. Não sou eu quem bate em um garoto porque eles tiveram alguns jogos ruins. Acho que é importante dar respeito a um cara. .. O garoto é especial.

“Você dá a ele um pouco de tempo, ele pode te cortar. … Ele é rápido, muito astuto. … Ele tem jogado incansavelmente. E se aquele time continuar a jogar assim, eles irão longe. Ainda é no início da temporada. Nunca é como você começa, é como você termina. … Eles ainda têm uma longa temporada pela frente. É uma maratona.”

Os Jets agora têm um recorde de 1-3 e provavelmente continuarão apostando em Wilson como zagueiro titular pelo restante da temporada, ou até o retorno de Rodgers.