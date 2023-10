Zachery Ty Bryan é libertado da custódia após violação técnica

Um funcionário da prisão do condado de Lane nos confirmou que o ex-astro de “Home Improvement” foi libertado da custódia no domingo – isso depois de ter sido preso e levado pelas autoridades na quinta-feira. Disseram-nos que ele pagou fiança para sair… mas não está claro quanto neste momento.

As acusações que apareceram em sua última ficha de registro – obtida pelo TMZ – foram surpreendentes no início… 2 acusações de agressão criminosa de 4º grau… mas depois de falar com pessoas diretamente ligadas ao caso, fomos garantiu que esta última prisão NÃO se deve a um novo incidente.