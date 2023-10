Zak Bagans traz caixa de exorcismo e diário para seu museu assombrado

Zak Bagans está exercendo seu direito de assustar as pessoas em seu Museu Assombrado… trazendo alguns artefatos assustadores de exorcismos famosos!!!

A estrela de “Ghost Adventures” disse ao TMZ … ele recentemente colocou as mãos na lendária “Caixa de Exorcismo”, que foi usada durante os exorcismos da vida real dos anos 1970. Annelise Michel … cuja história é a inspiração por trás de “O Exorcismo de Emily Rose”, de 2005.

Zak nos conta que recebeu a caixa do cineasta Christopher Saint Booth , que queria se livrar dele depois de uma experiência perturbadora, para dizer o mínimo. Enquanto ele estava com a caixa, Booth disse que sentiu algo crescendo dentro dele, e um médico determinou que o crescimento continha dentes e células-tronco.

Zak diz que Booth disse a ele que o arcebispo também viu a figura, que parecia ter o rosto de Anneliese, e tremia incontrolavelmente como se estivesse sendo empurrada para fora da caixa por uma energia escura. Booth acredita que a “Caixa do Exorcismo” absorveu toda a energia dos exorcismos de Anneliese.

Se isso não lhe dá arrepios suficientes… Zak também obteve uma cópia do infame Diário do Exorcista, que inspirou o filme de 1974 “O Exorcista”.

Existem apenas 6 cópias do diário, 2 das quais permanecem num cofre do Vaticano. O diário documenta um período de 3 meses de exorcismos em um menino de 13 anos em St. Louis em 1949 e inclui um mapa do Inferno.