10 dicas para ECONOMIZAR dinheiro e evitar os GASTOS

Quem quer economizar, com certeza precisa conhecer dicas para economizar dinheiro de forma simples. Afinal, pode parecer simples, mas exige certa disciplina e planejamento, para garantir que tudo saia de acordo com o que você espera para suas finanças.

Portanto, se você precisa entender como fazer suas reservas aumentarem no final do mês, aproveite para acompanhar esse conteúdo até o final. Assim, vale a pena entender de que forma conseguir melhorar sua saúde financeira e reduzir as contas.

Dicas para economizar dinheiro e evitar gastos

A economia é uma parte importante para estabelecer e cumprir objetivos financeiros. Assim, com um bom planejamento, fica fácil não passar sufoco, organizar as contas e até mesmo começar a fazer investimentos, com as dicas que separamos.

1.Controle suas despesas

A primeira dica para economizar dinheiro, e mais importante, é controlar bem suas despesas fixas e variáveis. Afinal, você não pode saber o quanto precisa guardar, se não souber onde está perdendo seu salário todo mês.

2.Evite gastos desnecessários – dicas para economizar dinheiro

Depois de controlar bem suas despesas, hora de cortar os gastos que não precisam de atenção. Assim, você consegue reduzir de forma eficaz o dinheiro que vai embora todo mês, com coisas que não está usando no dia a dia, por exemplo:



Evite o delivery de comida e cozinhe em casa;

Faça listas de compras para evitar levar mais do que o necessário;

Corte as assinaturas que você não usa;

Tente dividir serviços de streaming com os amigos;

Só compre quando tiver dinheiro para pagar.

3.Adote uma rotina sustentável

Uma rotina sustentável pode te ajudar a economizar dinheiro e fazer sobrar um dinheirinho no final do mês. Porém, isso é uma questão que não acontece de forma pontual, mas é preciso ter uma constância para que isso aconteça.

Evite utilizar máquinas com alto consumo de energia em horários de pico;

Aproveite a água de reuso para lavar o quintal ou carro;

Desligue as luzes quando não estiver no cômodo;

Promova atividades em família para diminuir o gasto com energia.

4.Crie uma reserva de emergência – dicas para economizar dinheiro

Todo mundo está sujeito a passar por problemas financeiros e ter algum imprevisto que exija investimento ou custos. Por isso, uma boa saúde financeira também tem relação com as reservas de emergência que você cria e disponibiliza para ocasiões emergenciais.

Portanto, abra uma poupança e coloque o dinheiro excedente nela. Deixe rendendo e utilize somente para despesas essenciais: nada de gastar com aquele delivery no final de semana, ou uma roupa nova, esses tipos de compra entram nos gastos pessoais.

5.A regra dos terços

Outra entra as dicas para economizar dinheiro é a regra dos terços. Ela consiste em dividir os seus ganhos em três partes: uma para gastos pessoais, outra para despesas e outra para economizar e criar uma reserva.

Assim, você garante que só criará contas que realmente tenha condições de pagar e não se sobrecarregar. Porém, sabemos que algumas pessoas não recebem o suficiente para realizar essa divisão, sendo necessário adaptar.

Portanto, o grande segredo é sempre gastar menos do que você ganha, priorizando as contas básicas. Então, mantenha sempre isso em mente e não assuma responsabilidades que não poderá honrar mais tarde.

6.Estabeleça metas – dicas para economizar dinheiro

Assim, não adianta somente pensar nos gastos e não estabelecer objetivos para o futuro. Por isso, sempre pense onde você quer chegar com suas finanças, para entender de que maneira traçar esse caminho até lá.

Podem ser objetivos educacionais, profissionais, a compra de um bem ou até mesmo uma viagem. Assim, fica mais fácil calcular quanto você precisa economizar todos os meses e de que forma pode andar os degraus até que essa meta aconteça.

7.Otimize sua casa e equipamentos

Outra maneira importante de entender como economizar dinheiro é otimizar o uso de seus equipamentos eletrônicos. Alguns deles, em especial o chuveiro, a geladeira e fogões elétricos, podem consumir uma grande quantidade de energia.

Além disso, você pode manter os eletrodomésticos que não estiver usando desligados, para melhorar o consumo. Pode parecer bem básico, mas isso faz uma grande diferença no final da conta, e pode ajudar muito na economia.

8.Educação financeira – dicas para economizar dinheiro

Ainda, é fundamental manter a educação financeira em dia, e sempre estudar conteúdos que tenham relação. Assim, além de aprender como economizar, você também pode entender como fazer investimentos, e deixar seu salário rendendo.

9.Utilize aplicativos para controlar

Alguns aplicativos podem te ajudar entre as dicas para economizar dinheiro. Por exemplo, o Mobills é uma alternativa super dinâmica para quem quer manter as contas sempre em ordem e ter acesso em qualquer lugar, a qualquer momento.

Ainda, existem vários outros aplicativos disponíveis para essa finalidade, para Android e iOS. Vale a pena conferir quais os que se encaixam melhor em seu estilo de finanças e o que tornar sua rotina mais simples e otimizada:

GuiaBolso (Android e iOS);

Organizze (Android, iOS e Web);

Minhas Economias (Android);

Monefy (Android e iOS);

CoinKeeper – em inglês (Android e iOS).

Além dessas opções, as lojas para download de aplicativos estão repletas de outras boas alternativas para armazenar seus dados de finanças. Portanto, não deixe de conferir quais delas são mais interessantes para seu estilo de gestão.

10.Pense no futuro – dicas para economizar dinheiro

Por fim, mantenha a atenção sempre no futuro, pensando onde você gostaria de chegar em alguns meses, ou anos. Ainda, é fundamental manter sempre a atenção também em seus planejamentos para a aposentadoria e o momento de parar de trabalhar.

Por mais que pareça uma tarefa que está extremamente longe, ainda sim é importante levar em consideração. Esse é um dos pilares da educação financeira: trabalhar agora, para garantir um futuro mais tranquilo e sem problemas com as finanças.

Como ter uma economia saudável?

Ainda, é importante ter uma boa gestão financeira, além de conhecer dicas para economizar dinheiro. Portanto, separamos algumas sugestões para te ajudar a ter uma educação de finanças mais saudável e conseguir alcançar suas metas e objetivos:

Estude bastante métodos de redução de gastos;

Invista seu dinheiro;

Adote novas práticas;

Crie reservas de emergência;

Sempre pense no futuro e nos objetivos.

Além disso, temos outros conteúdos importantes com dicas que podem te ajudar a controlar melhor as despesas. Portanto, não deixe de conferir mais posts aqui no blog, e entender como aliviar as contas no final do mês e alcanças seus objetivos financeiros.