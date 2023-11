11 MOEDAS de 1 Real das Olimpíadas mais VALIOSAS

Você já imaginou que aquela moeda de 1 real que você tem guardada em algum lugar, poderia valer uma pequena fortuna? Neste artigo, vamos explorar as 11 moedas raras de 1 real das Olimpíadas mais valiosas que você pode ter em casa. Não deixe de acompanhar até o final.

O que são moedas raras?

Moedas raras são aquelas que foram cunhadas em pequena quantidade ou que apresentam algum tipo de erro de cunhagem. Elas também podem ser moedas que foram retiradas de circulação ou que são de algum período histórico específico.

O que são moedas comemorativas?

Moedas comemorativas são um subtipo de moedas raras. Elas são emitidas para celebrar algum evento ou personalidade importante. No Brasil, por exemplo, o Banco Central já emitiu moedas comemorativas para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016, o centenário de nascimento de Juscelino Kubitschek, entre outros.

Estado de Conservação das Moedas Raras

A classificação de conservação de moedas raras é um padrão usado na numismática para categorizar moedas com base em seu estado de preservação e desgaste. Essa classificação é crucial na avaliação do valor de mercado de uma moeda para fins de colecionismo.

Uma moeda rara em perfeito estado, conhecida como Flor de Cunho, pode valer de 3 a 30 vezes mais que uma moeda em estado mediano, categorizada como MBC (“Muito Bem Conservada”).

Essa classificação, embora subjetiva, é amplamente aceita e utilizada no Brasil. Aqui estão os critérios de classificação comumente usados no Brasil para moedas raras, com base nas descrições fornecidas pelos especialistas Claudio Amato e Irlei Soares das Neves.



Flor de Cunho (FC)

Soberba (S ou Sob)

Muito Bem Conservada (MBC)

Bem Conservada (BC)

Regular (R)

Um Tanto Gasta (UTG)

Quais as 11 Moedas Raras de 1 Real das Olimpíadas mais valiosas?

Agora que já sabemos o que são moedas raras e comemorativas, vamos à lista das 11 moedas de 1 real das Olimpíadas que você pode ter em casa e que podem valer uma pequena fortuna. Assista nosso vídeo exclusivo do Notícias Concursos e se surpreenda:

Moeda de 1 Real das Olimpíadas da Vela com Reverso Invertido: pode chegar a valer R$400. Moeda de 1 Real das Olimpíadas da NATAÇÃO PARALÍMPICA com Reverso Invertido: pode chegar a valer R$500. Moeda de 1 Real das Olimpíadas do Rugby : pode chegar a valer R$720(com anomalia do cunho descolado, e caso seja reverso invertido vale até R$650). Moeda de 1 Real das Olimpíadas do Boxe: pode chegar a valer R$720( com anomalia do cunho descolado, e caso seja reverso invertido vale até R$650). Moeda de 1 Real das Olimpíadas do Basquete com cunho deslocado: pode valer até R$720. Moeda de 1 Real das Olimpíadas do Golfe com cunho deslocado: pode chegar a valer R$720. Moeda de 1 Real das Olimpíadas da Natação Olímpica com cunho deslocado: : pode chegar a valer R$720. Moeda de 1 Real das Olimpíadas do Mascote Vinicius com cunho deslocado: pode chegar a valer R$720. Moeda de 1 Real das Olimpíadas do Mascote TOM com Reverso Invertido: pode chegar a valer R$800. Moeda de 1 Real das Olimpíadas do Vôlei com Reverso Invertido: pode chegar a valer R$900. Moeda de 1 Real da Entrega da Bandeira Olímpica PROVA: pode chegar a valer R$4000.

Outras Moedas Raras do Real

Como Comprar e Vender Moedas Raras

Existem diversas formas de comprar e vender moedas raras. Além das lojas especializadas e leilões, marketplaces online como Mercado Livre são plataformas ideais para anunciar suas moedas raras e buscar vendedores.

No entanto, é importante ter cuidado com possíveis golpes. Recomenda-se que a negociação de compra ou venda seja feita presencialmente sempre que possível, para garantir a segurança da transação.

Dicas para vender moedas raras

Na hora de vender suas moedas raras, existem algumas dicas que podem te ajudar a conseguir o melhor preço. Entre elas estão:

Pesquise sobre a história da moeda;

Forneça garantias de autenticidade;

Tire boas fotos;

Faça uma pesquisa de preço.

Consulte valor de catálogos para não perder muito dinheiro na venda.

Onde Vender Moedas Raras?

Para quem está em busca de vender suas moedas raras, existem várias opções. No entanto, antes de dar esse passo, é importante fazer uma avaliação prévia do valor da moeda. Para isso, você pode enviar fotos e informações para especialistas, como a Brasil Moedas Leilões.

Após receber a avaliação, você pode buscar alternativas de onde vender suas moedas raras. Algumas das melhores opções incluem:

Site da Sociedade Numismática Brasileira;

Lojas especializadas em numismática

Leilões de moedas;

Comércio eletrônico, como Mercado Livre;

Casas de compra de moedas;

Encontros presenciais;

Anúncios especializados em numismática.

Grupos de Facebook

Anunciar suas moedas em sites como Mercado Livre pode ser vantajoso, pois você pode encontrar compradores dispostos a pagar um pouco mais pelas suas moedas raras. Além disso, você não precisará pagar taxas ou comissões para terceiros, pois toda a transação será diretamente entre você e o comprador. Porém, esteja atento aos custos de frete e possíveis taxas administrativas do site antes de fechar o negócio. Já quem opta por anunciar em sites de leilões de moedas raras, geralmente eles cobram uma comissão que pode chegar a 50%.

Quem Compra Moedas Raras?

Existem vários compradores de moedas raras que podem estar interessados em suas peças. Alguns dos principais incluem:

Casa do Colecionador: acesse o site ou entre em contato no número (41) 99927-7034;

Caravelas Coleções: acesse o site ou entre em contato no número (19) 97129-2030;

Mercado Negro de Antiguidades: acesse o site ou entre em contato no número (51) 99314-2007.

Mundo Numismático: acesse o site ou telefone(também whatsapp) no número (51) 98225-0800

Numismática Eduarte: whatsapp 41 99901-8688

Prado Numismática: whatsapp 42 991667700

Além disso, você também pode fazer parte de grupos de Facebook de negociadores de moedas antigas. No entanto, é preciso ter cuidado para não cair em golpes.