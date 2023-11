13º Salário: Faltas e demissão podem fazer o trabalhador perder o benefício?

O 13º salário é um importante benefício garantido aos trabalhadores com carteira assinada no Brasil. No entanto, faltas injustificadas e a demissão por justa causa podem ter um impacto significativo no valor a ser recebido ou até mesmo resultar na perda do benefício.

Neste artigo, vamos explorar como esses fatores podem afetar o 13º salário e quais são os direitos dos trabalhadores nesse contexto.

O Que é o Décimo Terceiro Salário?

O 13º salário, também conhecido como gratificação natalina, é um benefício garantido por lei aos trabalhadores brasileiros. Ele consiste no pagamento de uma parcela adicional do salário, equivalente a 1/12 avos do salário mensal, a ser recebida no final do ano.

Esse benefício tem como objetivo proporcionar um reforço financeiro aos trabalhadores e auxiliar nas despesas típicas do período, como as festas de fim de ano e as despesas escolares.

Como é Calculado o Décimo Terceiro Salário?

O cálculo do 13º salário leva em consideração o tempo de trabalho do empregado ao longo do ano. Aqueles que trabalharam o ano inteiro na mesma empresa têm direito ao valor integral do benefício. No entanto, para aqueles que trabalharam por um período menor, o valor é proporcional aos meses trabalhados.

Conforme a legislação brasileira, cada mês em que o empregado trabalhou pelo menos 15 dias é considerado um mês completo para fins de cálculo do 13º salário. Dessa forma, o empregado tem direito a 1/12 avos do salário total de dezembro para cada mês completo trabalhado.

Quem Tem Direito ao Décimo Terceiro Salário?



Você também pode gostar:

Todos os trabalhadores com carteira assinada têm direito ao 13º salário, desde que tenham trabalhado ao menos 15 dias durante o ano e não tenham sido demitidos por justa causa. Isso inclui funcionários de empresas privadas, servidores públicos, aposentados e pensionistas.

No caso dos aposentados e pensionistas, o pagamento do 13º salário foi antecipado para maio e junho de 2023, tanto para aqueles que recebem até um salário mínimo quanto para os que recebem valores superiores.

Impacto das Faltas Injustificadas no Décimo Terceiro Salário

As faltas injustificadas podem ter um impacto negativo no 13º salário. Se um empregado faltar mais de 15 dias injustificadamente, a fração correspondente àquele mês é subtraída do cálculo do benefício. Isso significa que ele não receberá 1/12 avos do salário referente ao mês em que faltou.

No entanto, é importante ressaltar que as faltas justificadas não são consideradas na hora de calcular o 13º salário. Portanto, o trabalhador não pode perder o benefício caso tenha faltado por motivos justificados, como doença ou licença-maternidade.

Demissão por Justa Causa e o Décimo Terceiro Salário

A demissão por justa causa também pode ter um impacto no 13º salário. Quando um funcionário é demitido por justa causa, ele perde o direito ao recebimento desse benefício. A demissão por justa causa ocorre quando o empregado comete uma falta grave que justifique a rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador.

É importante mencionar que a demissão por justa causa deve ser fundamentada e legalmente justificada. Caso contrário, o empregado pode buscar seus direitos e contestar a demissão, garantindo assim o recebimento do 13º salário.

Pagamento do Décimo Terceiro Salário

O 13º salário é pago em duas parcelas. A primeira parcela deve ser paga aos trabalhadores até o último dia do mês de novembro. Nesse primeiro pagamento, o empregado recebe 50% do seu salário bruto, sem descontos. Além disso, outras verbas salariais, como horas extras, adicionais e comissões, também são incluídas no cálculo.

Já a segunda parcela do 13º salário deve ser paga até o dia 20 de dezembro. Nessa segunda parcela, são descontados o Imposto de Renda (IR) e a contribuição do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o que pode resultar em um valor menor em comparação à primeira parcela.

Antecipação do 13º Salário

É comum que alguns empregados solicitem a antecipação da primeira parcela do 13º salário por ocasião das férias. Nesses casos, o restante da gratificação é pago em dezembro, juntamente com a segunda parcela (já com os descontos relacionados aos tributos).

A data do pagamento da primeira parcela fica a critério do empregador, salvo se o empregado solicitar o pagamento junto com as férias gozadas no mesmo ano. Essa antecipação pode ser uma opção interessante para os trabalhadores que desejam utilizar o valor extra durante as férias.

Ademais, o 13º salário é um importante benefício garantido aos trabalhadores brasileiros. No entanto, faltas injustificadas e a demissão por justa causa podem afetar o valor a ser recebido ou até mesmo resultar na perda do benefício. É essencial que os empregados estejam cientes dos seus direitos e das consequências das suas ações no contexto do 13º salário.

A legislação trabalhista brasileira oferece proteção aos trabalhadores, mas é fundamental buscar orientação jurídica em casos de dúvidas ou irregularidades.