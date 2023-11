2023 marca o ano do maior superávit da história para 10 meses

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços anunciou que a balança comercial brasileira registrou um superávit histórico. O montante de US$ 80,2 bilhões nos primeiros dez meses de 2023 é um marco significativo para a economia do Brasil.

De acordo com os dados divulgados pelo MDIC, esse superávit é o maior já registrado nos primeiros dez meses de um ano desde o início da série histórica em 1989. Até então, o recorde pertencia a 2021, com um superávit de US$ 58,6 bilhões.

O superávit na balança comercial reflete o aumento das exportações e a redução das importações. Esse resultado pode ter sido impulsionado por diversos fatores, incluindo o aumento da demanda global por produtos brasileiros, preços favoráveis das commodities e a valorização do real em relação ao dólar.

Superávit Recorde de US$ 91 Bilhões

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, anunciou na segunda-feira (30) projeções otimistas para a balança comercial brasileira. De acordo com Alckmin, os dados indicam que o país poderá encerrar o ano de 2023 com um superávit recorde de US$ 91 bilhões.

Caso essa previsão se concretize, o saldo positivo representará um impressionante aumento de 46% em comparação com os US$ 62,3 bilhões alcançados em 2022. Vale lembrar que esse valor já havia sido considerado um recorde na série histórica da balança comercial brasileira, a qual teve início em 1989.

A projeção de Geraldo Alckmin reflete a contínua tendência de crescimento das exportações brasileiras, impulsionada por uma série de fatores. A confirmação desses números recorde terá implicações significativas para o país e seu futuro econômico.

No período de janeiro a outubro deste ano, as exportações brasileiras totalizaram impressionantes US$ 282,47 bilhões, marcando um aumento de 0,3% na média diária em comparação ao mesmo período do ano anterior. Por outro lado, as importações alcançaram US$ 202,26 bilhões, registrando uma queda notável de 12,2%.

Os dados revelam que o Brasil está exportando mais do que nunca, impulsionado por uma série de fatores, incluindo a crescente demanda global por produtos e recursos naturais brasileiros. No que diz respeito aos principais produtos exportados no período de janeiro a outubro de 2023, destacam-se:

Soja: Com um valor total de US$ 48,48 bilhões, este produto apresentou um crescimento de 10,1% em comparação ao mesmo período do ano passado.

Óleos brutos de petróleo: Registrando um total de US$ 33,97 bilhões, observou-se um aumento de 1% nas exportações desse item.

Minério de ferro: Apesar de uma ligeira queda de 2,3%, as exportações de minério de ferro atingiram US$ 24,39 bilhões.

Açúcares e melaços: Este setor viu um aumento notável de 34,3%, com exportações totalizando US$ 11,71 bilhões.

Milho: As exportações de milho também cresceram significativamente, registrando um aumento de 21,1% e totalizando US$ 10,58 bilhões.

Os resultados notáveis na balança comercial brasileira e a consolidação de um superávit histórico de US$ 80,2 bilhões demonstram que o Brasil vem ganhando espaço na economia global. Além disso, a quantidade de exportações, destacando produtos como soja, óleos brutos de petróleo, minério de ferro, açúcares e melaços, e milho, refletem a capacidade do Brasil em atender às demandas globais.