2024 terá três feriados prolongados a menos que este ano; confira

O ano de 2023 está chegando ao fim e, com ele, os últimos feriados prolongados. Para muitos brasileiros, essas datas são uma oportunidade de viajar e aproveitar momentos de descanso. No entanto, em 2024, as opções serão um pouco mais limitadas, com apenas três feriados prolongados de cunho nacional.

Neste artigo, vamos explorar quais são essas datas e como você pode se programar para aproveitá-las ao máximo.

Feriados Nacionais de 2024

Em 2024, o calendário nacional contará com três feriados prolongados. São eles:

1. Confraternização Universal – 1º de janeiro (segunda-feira)

O ano começará com o feriado da Confraternização Universal, que tradicionalmente é comemorado no dia 1º de janeiro. Como essa data cairá em uma segunda-feira, muitas pessoas terão a oportunidade de aproveitar um fim de semana prolongado. É um momento ideal para descansar e se preparar para o ano que se inicia.

2. Sexta-Feira Santa/Paixão de Cristo – 29 de março (sexta-feira)

A Sexta-Feira Santa, também conhecida como Paixão de Cristo, é uma data muito importante para os cristãos. Em 2024, ela será celebrada no dia 29 de março, uma sexta-feira. Esse feriado prolongado é uma ótima oportunidade para refletir sobre questões espirituais e passar tempo com a família.

3. Proclamação da República – 15 de novembro (sexta-feira)



A Proclamação da República é um dos feriados mais significativos do Brasil. Ele é comemorado em 15 de novembro e marca o fim do período imperial e o início da república no país. Em 2024, esse feriado cairá em uma sexta-feira, possibilitando que as pessoas aproveitem um final de semana prolongado para descansar ou viajar.

Pontos Facultativos de 2024

Além dos feriados nacionais, o calendário de 2024 também conta com alguns pontos facultativos, que são datas em que empresas e órgãos públicos podem adotar como folga ou meio expediente. Confira quais são essas datas:

Carnaval – 12 de fevereiro (segunda-feira) Carnaval – 13 de fevereiro (terça-feira) Quarta-Feira de Cinzas – 14 de fevereiro (quarta-feira) Corpus Christi – 30 de maio (quinta-feira) Dia do Servidor Público – 28 de outubro (segunda-feira)

Esses pontos facultativos são uma oportunidade para desfrutar de um dia de descanso ou planejar atividades de lazer.

Feriados Nacionais e Pontos Facultativos de 2024

Aqui está um resumo dos feriados nacionais e pontos facultativos de 2024:

Feriados Nacionais Data Confraternização Universal (segunda-feira) 1º de janeiro Sexta-Feira Santa/Paixão de Cristo (sexta-feira) 29 de março Tiradentes (domingo) 21 de abril Dia Mundial do Trabalho (quarta-feira) 1º de maio Independência do Brasil (sábado) 7 de setembro Nossa Senhora Aparecida (sábado) 12 de outubro Finados (sábado) 2 de novembro Proclamação da República (sexta-feira) 15 de novembro Natal (quarta-feira) 25 de dezembro

Pontos Facultativos Data Carnaval (segunda-feira) 12 de fevereiro Carnaval (terça-feira) 13 de fevereiro Quarta-Feira de Cinzas (quarta-feira) 14 de fevereiro Corpus Christi (quinta-feira) 30 de maio Dia do Servidor Público (segunda-feira) 28 de outubro

Planejando seu Ano

Com apenas três feriados prolongados em 2024, é importante planejar bem o seu ano para aproveitar ao máximo essas datas. Aqui estão algumas dicas para você:

Faça uma lista de destinos que gostaria de conhecer ou revisitar. Pesquise sobre os melhores momentos para visitar cada lugar e planeje sua viagem de acordo com os feriados. Verifique a disponibilidade de hotéis e passagens aéreas com antecedência. Os feriados prolongados costumam ser períodos de alta demanda, então é importante garantir suas reservas o quanto antes. Considere fazer viagens curtas durante os pontos facultativos. Essas datas podem ser uma excelente oportunidade para explorar destinos próximos à sua cidade ou fazer passeios de um dia. Pesquise eventos e atividades especiais que acontecerão durante os feriados. Festivais, shows e exposições podem tornar sua viagem ainda mais memorável. Se você não puder viajar durante os feriados, aproveite para descansar e relaxar em casa. Reserve um tempo para cuidar de si mesmo e recarregar as energias.

Lembre-se de que o planejamento antecipado é essencial para aproveitar ao máximo os feriados prolongados. Então, comece a organizar suas próximas aventuras desde já!

Ademais, embora 2024 conte com poucos feriados prolongados, ainda há oportunidades para descansar e viajar. Os feriados nacionais da Confraternização Universal, Sexta-Feira Santa/Paixão de Cristo e Proclamação da República são momentos ideais para aproveitar dias de folga. Além disso, os pontos facultativos, como o Carnaval e Corpus Christi, podem ser usados para curtir um tempo livre ou programar atividades especiais. Planeje seu ano com antecedência e aproveite ao máximo cada momento de descanso e lazer.