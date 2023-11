3 formas de fazer seu celular atingir 100% em 30 minutos

O celular tornou-se essencial em nosso cotidiano, sendo empregado para efetuar chamadas, enviar mensagens, explorar a rede, capturar fotos e vídeos, entre outras atividades. Contudo, a vida útil da bateria dos smartphones frequentemente apresenta um desafio, pois tende a se esgotar rapidamente.

Se você se encontra em uma situação em que necessita carregar seu celular com urgência, existem três métodos simples que podem otimizar o processo. Basta escolher uma dessas abordagens. Experimente e observe os resultados.

Três maneiras de alcançar uma carga completa de 100% em menos de 30 minutos, de maneira consideravelmente mais rápida

Se está com pressa e precisa carregar seu telefone rapidamente, aqui está uma sugestão que pode conduzi-lo a atingir 100% em menos de 30 minutos:

Primeiro método

O modo avião desativa todas as conexões sem fio do seu telefone, incluindo Wi-Fi, Bluetooth e dados móveis. Isso implica que o dispositivo não consumirá energia para transmitir sinais, acelerando, assim, o processo de carregamento.

Para ativar o modo avião, acesse as configurações do seu telefone e busque por “Modo avião”. Em alguns modelos, também é possível ativar o modo avião deslizando para baixo na barra de status e tocando no ícone correspondente.

Segundo método

Se realmente precisa carregar seu telefone com rapidez, desligá-lo é a escolha mais eficaz. Quando desligado, o telefone não consome energia da bateria.



Para desligar o telefone, mantenha pressionado o botão liga/desliga até que uma barra de opções surja. Em seguida, toque em “Desligar”.

Terceiro método

Se o seu telefone oferece suporte a carregamento rápido, utilizar um carregador rápido pode acelerar ainda mais o processo. Carregadores rápidos costumam ser identificados por um símbolo de raio ou pela palavra “rápido”. Podem ser adquiridos em estabelecimentos de eletrônicos, tanto físicos quanto online.

Sugestões adicionais para otimizar o carregamento do seu celular de maneira mais eficiente

Abstenha-se de utilizar o telefone durante o processo de carga.

Guarde o dispositivo em um local com temperatura mais amena.

Faça a limpeza regular das portas de carregamento do seu telefone.

Desligue os dados móveis do celular antes de dormir

No silêncio da noite, enquanto todos descansam, um vigilante incansável permanece ativo: seu celular. Esse discreto parceiro de bolso, que nos mantém conectados ao mundo, pode ser uma fonte de maravilhas, mas também guarda segredos que podem impactar até mesmo o nosso sono.

Já se questionou sobre o que realmente ocorre quando deixamos os dados móveis ativados ao lado da cama? A resposta pode ser surpreendente e reveladora.

Desligar os dados móveis antes de adentrar o mundo dos sonhos pode ser crucial em sua vida. Este simples gesto pode se tornar um grande aliado para suas noites de sono e o bem-estar que acompanha uma noite tranquila.

Descubra abaixo por que é recomendável desligar os dados móveis do seu celular antes de dormir:

Preservar a bateria: Manter os dados móveis ativados aumenta o consumo de energia, pois o telefone está constantemente em busca de sinal.

Melhorar o sono: A luz azul emitida pela tela do telefone pode perturbar o sono, levando a problemas como insônia, fadiga e irritabilidade.

Proteger-se da radiação: A exposição prolongada à radiação de radiofrequência emitida por telefones celulares pode ser prejudicial à saúde.

Evitar o estresse: O uso excessivo do telefone pode resultar em níveis cronicamente elevados de cortisol, um hormônio do estresse.

Desligar o telefone ocasionalmente é benéfico para a saúde: Fazer pausas no uso do telefone ajuda a reduzir o estresse e aprimorar a saúde mental.

Os riscos de carregar o celular durante a noite podem parecer práticos, mas essa prática pode, ironicamente, reduzir a vida útil da bateria. Com a recarga constante ativada sempre que a bateria fica abaixo de 100%, a bateria é submetida a um ciclo ininterrupto de carregamento que pode deteriorá-la precocemente.