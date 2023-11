30 certames que pagam mais de R$ 15 MIL e estão com inscrições abertas

Se você está em busca de uma nova oportunidade profissional com salários atrativos, os concursos públicos podem ser uma excelente alternativa. No mês de novembro, diversos estados do Brasil estão oferecendo vagas em concursos com remunerações que ultrapassam os R$15.000. Neste artigo, vamos apresentar uma lista com os melhores concursos abertos no momento, detalhando as vagas disponíveis, os requisitos e como se inscrever. Prepare-se para alcançar a estabilidade financeira que você tanto deseja.

Prefeitura de Pium-TO: 291 Vagas em Todos os Níveis de Escolaridade

A Prefeitura de Pium, no estado do Tocantins, está com inscrições abertas para um concurso público que oferece 291 vagas em todos os níveis de escolaridade. Os salários iniciais variam de R$1.400,00 a R$15.000,00, com carga horária semanal de 20 a 40 horas, dependendo do cargo. Os interessados podem se inscrever até às 23h59min do dia 30 de novembro de 2023, exclusivamente pelo site www.icap-to.com.br. É importante ressaltar que é necessário pagar uma taxa de inscrição que varia de R$70,00 a R$120,00, de acordo com o nível de escolaridade. As provas objetivas estão previstas para o dia 17 de dezembro. Confira o edital de Pium-TO.

Prefeitura de Imbituva-PR: 108 Vagas em Diversos Cargos

A Prefeitura de Imbituva, no Paraná, está com inscrições abertas para preencher 108 vagas em diversos cargos, abrangendo os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$1.685,15 a R$22.951,54, de acordo com a carga horária semanal que varia de 20 a 40 horas. As inscrições podem ser feitas até às 23h59min do dia 06 de novembro de 2023, através do site www.concursosfau.com.br. As taxas de inscrição variam entre R$80,00 e R$120,00. As provas objetivas estão agendadas para o dia 03 de dezembro. Confira o edital de Imbituva-PR.

Prefeitura de Embu das Artes-SP: 267 Vagas para Diferentes Níveis de Escolaridade

A Prefeitura de Embu das Artes, em São Paulo, está oferecendo 267 vagas para diferentes níveis de escolaridade, abrangendo cargos de nível superior, técnico, médio e fundamental. Os salários variam entre R$107,70 por hora de plantão para médicos e R$18.649,45 por mês, dependendo do cargo pretendido. As inscrições podem ser feitas até as 16h do dia 09 de novembro de 2023, através do site www.inepam.org.br. As taxas de inscrição são de R$29,00 para cargos de nível fundamental, R$59,00 para nível médio e técnico, e R$69,00 para nível superior. As provas estão agendadas para os dias 3 e 12 de dezembro, na cidade de Embu das Artes, São Paulo. Confira o edital de Embu das Artes-SP.

Prefeitura de Itapema-SC: 109 Vagas Temporárias em Diversos Níveis de Escolaridade

Em Itapema, Santa Catarina, a Prefeitura está com inscrições abertas para 109 vagas temporárias em cargos que abrangem desde o nível fundamental até o superior completo. Os salários oferecidos variam de R$1.541,62 a R$16.827,97, com carga horária de trabalho de 20 a 40 horas semanais. Os interessados têm até o dia 6 de novembro de 2023 para realizar suas inscrições pelo site www.ippec.org.br. As taxas de inscrição variam de R$60,00 a R$100,00, dependendo do cargo pretendido. As provas estão programadas para o dia 26 de novembro. Essa é uma ótima oportunidade para ingressar no serviço público municipal de Itapema, Santa Catarina. Confira o edital de Itapema-SC.



Concurso do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE): 93 Vagas para Nível Superior

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), órgão federal, está com um concurso aberto para preencher 93 vagas de nível superior. As oportunidades são para as funções de Tecnologista Júnior, Tecnologista Pleno, Pesquisador Adjunto e Pesquisador Associado. Os salários oferecidos variam de R$7.025,48 a R$16.134,86, dependendo da gratificação da carreira. As inscrições podem ser feitas até às 16h do dia 04 de dezembro de 2023, através do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) no endereço https://conhecimento.fgv.br/concursos/inpe23. As taxas de inscrição variam de acordo com o cargo pretendido. As provas serão realizadas em diferentes municípios, incluindo São José dos Campos-SP, Cachoeira Paulista-SP, Cuiabá-MT e Santa Maria-RS, com datas previstas para maio e junho de 2024. Confira o edital do INPE.

Mais Concursos com Salários Acima de R$15.000

Além dos concursos mencionados anteriormente, diversos outros editais estão com inscrições abertas e oferecem salários acima de R$15.000. Destacamos os concursos dos Tribunais Regionais do Trabalho do Rio Grande do Norte e da 11ª Região (Amazonas e Roraima), além do concurso para a Polícia Civil de Santa Catarina. Aproveite essa oportunidade para alcançar a estabilidade financeira e a realização profissional que você tanto deseja.