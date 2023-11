300 mil inscritos poderão renegociar dívidas do Fies, diz MEC

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) anunciou recentemente uma medida que vai beneficiar mais de 1 milhão de estudantes que possuem dívidas com o programa. Além disso, outras 900 mil pessoas que também recebem subsídios com o Fies poderão renegociar o saldo. Essa iniciativa visa facilitar a quitação das dívidas e proporcionar condições mais detalhadas para os beneficiários.

Renegociação de Dívidas do Fies

A renegociação de dívidas do Fies será aplicada aos contratos firmados por estudantes até o final de 2017. Os subsídios deverão estar em aberto até 30 de junho de 2023 para serem elegíveis ao programa. Essa medida foi uma reivindicação dos estudantes e daqueles que já se formaram e foram inadimplentes junto ao Fies.

De acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, essa lei vai beneficiar cerca de 1,2 milhões de alunos que estão cursando ou já se formaram. Isso representa aproximadamente R$ 54 bilhões em dívidas que poderão ser quitadas em condições muito detalhadas.

Regras da Renegociação

As regras para a renegociação das dívidas do Fies são as seguintes:

Beneficiários com dívidas vencidas e não pagas há mais de 90 dias, em 30 de junho de 2023, poderão parcelar o valor em até 150 vezes, com redução de 100% dos juros e multas. Além disso, terão desconto do montante das contribuições e de até 12% do valor principal no caso de pagamento à vista. Beneficiários com dívidas vencidas e não pagas há mais de 360 ??dias, em 30 de junho de 2023, que não estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ( CadÚnico ) e não recebam o Auxílio Emergencial em 2021, terão desconto de 77 % do valor consolidado da dívida por meio da liquidação integral do saldo devedor.

Essas medidas visam facilitar a quitação das dívidas e fornecer condições mais acessíveis aos beneficiários. O aumento da inadimplência no Fies nos últimos anos levou o governo a adotar essas medidas para auxiliar os estudantes que enfrentam dificuldades financeiras.

Próximos Passos



A resolução que regulamenta a nova lei do Fies ainda precisa ser definida pelo Comitê Gestor do programa. Esse comitê é composto por representantes do Ministério da Educação, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Casa Civil da Presidência da República e Ministério do Desenvolvimento Regional.

A expectativa do governo é que a Caixa Econômica Federal comece a operar as negociações de dívidas na próxima semana, após a definição da resolução pelo Comitê Gestor. Isso vai possibilitar que os estudantes beneficiados pelo programa possam iniciar o processo de renegociação de suas dívidas e regularizar sua situação junto ao Fies.

Excelente Oportunidade para os Estudantes

A renegociação de dívidas do Fies é uma medida que traz rompimento para mais de 1 milhão de estudantes que estão enfrentando dificuldades financeiras. Com condições projetadas de parcelamento, redução de juros e descontos, os beneficiários terão a oportunidade de quitar suas dívidas de forma mais acessível.

Essa iniciativa do governo mostra o comprometimento em auxiliar os estudantes que passou por dificuldades, seja pela falta de emprego após a conclusão do curso, pela pandemia ou pela crise econômica. Além disso, o controle maior em relação à gestão dos contratos do Fies busca garantir uma administração mais eficiente desses financiamentos.

A renegociação de dívidas do Fies é uma excelente oportunidade para os estudantes regularizarem sua situação financeira e garantirem o acesso a outras oportunidades educacionais e profissionais. É importante que os beneficiários estejam atentos aos próximos passos e busquem informações atualizadas sobre o processo de renegociação.