300 mil pessoas que estão no CadÚnico poderão renegociar dívida do Fies

O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) é uma importante ferramenta para milhares de estudantes brasileiros que buscam obter financiamento para seus estudos superiores. No entanto, muitos beneficiários do FIES acabam enfrentando dificuldades financeiras e se tornam inadimplentes, acumulando dívidas significativas.

Pensando nisso, o Ministério da Educação (MEC) anunciou recentemente a possibilidade de renegociação dessas dívidas para mais de 900 mil pessoas que estão inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

Renegociação do saldo do Fies

A renegociação do saldo do FIES será uma oportunidade para que os estudantes que possuem dívidas com o programa possam regularizar sua situação financeira de forma favorável. Essa medida foi uma reivindicação dos próprios estudantes e dos ex-alunos que estavam inadimplentes junto ao FIES.

Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, cerca de 1,2 milhões de alunos que ainda estão cursando ou já se formaram serão beneficiados por essa lei, o que representa um valor total de aproximadamente R$ 54 bilhões em dívidas que poderão ser quitadas em condições muito vantajosas.

Regras para a renegociação

As regras para a renegociação das dívidas do FIES variam de acordo com o tempo em que a dívida está em aberto. Vejamos quais são as condições oferecidas pelo programa:

Dívidas vencidas há mais de 90 dias

Para beneficiários com dívidas vencidas e não pagas há mais de 90 dias até 30 de junho de 2023, será possível parcelar o valor em até 150 vezes, com redução de 100% dos juros e multas. Além disso, haverá desconto da totalidade dos encargos e a opção de pagamento à vista com até 12% de desconto sobre o valor principal.



Dívidas vencidas há mais de 360 dias

Já para beneficiários com dívidas vencidas e não pagas há mais de 360 dias até 30 de junho de 2023, que não estejam inscritos no CadÚnico e não tenham recebido o Auxílio Emergencial em 2021, será possível obter um desconto de 77% do valor consolidado da dívida através da liquidação integral do saldo devedor.

Motivos para o aumento da inadimplência no FIES

De acordo com o ministro Camilo Santana, a inadimplência no FIES tem aumentado nos últimos anos e o governo encontrou na renegociação uma forma de facilitar a quitação dessas dívidas. Diversos fatores contribuíram para esse aumento, como a dificuldade de inserção no mercado de trabalho após a conclusão dos estudos, a crise econômica e, mais recentemente, os impactos causados pela pandemia.

O governo está empenhado em aprimorar a gestão dos contratos do FIES, buscando um controle maior sobre quem são os beneficiários e como esses financiamentos estão sendo gerenciados. A ideia é tornar o FIES novamente um programa social efetivo, que possibilite aos estudantes brasileiros terem acesso a uma educação de qualidade sem que isso represente uma carga financeira insustentável.

Próximos passos e expectativas

Na última sexta-feira (3), houve uma reunião do Comitê Gestor do FIES para definir a resolução que regulamentará a nova lei de renegociação das dívidas. Esse comitê é composto por representantes de diversos ministérios, como o Ministério da Educação, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Casa Civil da Presidência da República e Ministério do Desenvolvimento Regional.

A expectativa do governo é que, após a definição da resolução, a Caixa Econômica Federal possa começar a operar as negociações de dívidas já na próxima semana. É importante ressaltar que a renegociação das dívidas do FIES é uma grande oportunidade para que os estudantes e ex-alunos beneficiários do programa possam regularizar sua situação financeira e ter um novo começo.

Essa medida visa aliviar o peso das dívidas e possibilitar que essas pessoas possam seguir em frente com suas vidas e suas carreiras profissionais. É fundamental que todos os interessados fiquem atentos aos prazos e às condições estabelecidas para a renegociação, buscando assim aproveitar ao máximo os benefícios oferecidos pelo programa.

Não perca essa chance de regularizar sua situação financeira com o FIES. A renegociação está aí para te ajudar a quitar suas dívidas de forma vantajosa. Aproveite essa oportunidade e retome o controle da sua vida acadêmica e financeira.