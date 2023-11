4 field goals de Santos, 4 INTs de Dobbs dão vitória na noite de segunda-feira

Cairo Santos fez um field goal de 30 jardas para Chicago faltando 10 segundos para o fim, seu quarto jogo após uma falha no lance inicial, e o Ursos teve quatro interceptações de Josué Dobbs em uma vitória dominada pela defesa por 12 a 10 sobre o Minnesota Vikings na noite de segunda-feira.

Justin Campos perdeu dois fumbles no quarto período, mas com excelente proteção na terceira para 10 perto do meio-campo ele acertou DJ Moore por 36 jardas para colocar o Ursos aos 13 com 55 segundos restantes. Eles esgotaram o tempo para marcar o chute da vitória e interromper uma seqüência de 12 derrotas consecutivas contra NFC Norte adversários – incluindo seis consecutivos contra o Vikings.

Moura teve 11 recepções para 114 jardas para os Bears (4-8), que conseguiram vencer sem touchdown graças a um desempenho sufocante de sua defesa. Dobbs jogou o placar verde para TJ Hockenson faltando 5:54 para o fim, mas após o segundo fumble de Campos os vikings pararam e imediatamente tiveram que chutar.

Muitas rotatividades

Quando Ursos zagueiro Kyler Gordon fez um mergulho em uma bola rebatida – três de suas quatro interceptações foram desviadas – logo depois Santos acertou uma jarda de 55 jardas, os Bears estavam no controle.

Mas cinco peças depois, Danielle Caçador – cuja remoção de Campos em Chicago em 15 de outubro, deslocou o polegar do quarterback e o deixou de lado pelos próximos cinco jogos – deslocou a bola durante um sack que Dia de Sheldon recuperado no Minesota 23 com 9:46 para o fim.

O Vikingsque cautelosamente escolheu manter o wide receiver estrela Justin Jefferson saiu para mais um jogo com uma lesão no tendão da coxa e estava mais indefeso do que nunca no ataque, com apenas um field goal de Greg José no final do segundo trimestre até aquele ponto, finalmente montar uma unidade de qualidade que Dobbs terminei com o lançamento da embreagem para Hockenson.

Depois Josh Metelo forçou outro fumble enquanto Fields tentava uma primeira descida que Antonio Barr recuperado no Chicago 43, os Vikings estavam no mercado. Mas eles correram duas vezes para uma rede de 1 jarda antes de uma tela passar para Brandon Powell perdeu um quintal. Então Ryan Wright disparou seu chute para fora de campo, marcando apenas 26 jardas, e os Bears tiveram a bola em 22, em vez de serem imobilizados profundamente.

Os Bears, que perderam uma vantagem de 12 pontos faltando cerca de três minutos para o fim na semana passada, na derrota por 31-26 em Detroitforçou quatro viradas pelo segundo jogo consecutivo. Jaylon Johnson, Jaquan Brisker e TJ Edwards tinha as outras escolhas.

As cambalhotas durante o show de BMX freestyle bike no intervalo foram responsáveis ​​pela maior parte dos destaques, mas apenas para as pessoas no prédio que não estavam na fila para banheiros ou concessões. O ESPN o público poderia muito bem ter preferido que o confronto fosse cancelado de acordo com a política de agendamento flexível.

Dobbs e Fields tiveram que provar seu valor

Dobbs tive muita dificuldade em encontrar um ritmo, com Ursos recém-chegado Suor Montez liderando o ataque em um passe feroz e o secundário sufocando os receptores no campo. Depois de acender o Vikings a duas vitórias depois Primos Kirk sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles, Dobbs passou por momentos muito mais difíceis nos últimos dois jogos.

Os ursos estão dando Camposa 11ª escolha geral no draft de 2021, uma análise detalhada do último mês ou mais da temporada antes de determinar se deve exercer sua opção de quinto ano e seguir em frente com ele como zagueiro com o status de longo prazo da equipe técnica simultaneamente turvo.

O plano de jogo no primeiro tempo parecia ter sido concebido precisamente como um teste para Fields, frequentemente deixando-o cair de volta no bolso contra as pressões agressivas e pouco ortodoxas dirigidas pelo coordenador defensivo dos Vikings. Brian Flores. Fields acertou 12 de 12 para 100 jardas no primeiro quarto e, embora tenha levado três sacks naquela noite, ele nunca fez um lance ruim ao terminar 27 de 37 para 217 jardas.

Quando Flores enviou uma blitz zero com sete rushers na quarta para 10 do Minesota 38 na última jogada do primeiro quarto, Fields conseguiu achar o tight end Cole Kmet esgueirando-se descoberto no meio para um ganho de 22 jardas. Isso configurou o primeiro field goal por Santosque errou uma tentativa de 48 jardas na primeira tentativa.

Relatório de lesão

Ursos: DE Yannick Ngakoue saiu no quarto período com cãibras nas pernas. …RB D’Onta Foreman (tornozelo/canela) estava inativo.

Vikings: CB Akayleb Evans (bezerro) estava inativo. Mekhi Blackmon começou em seu lugar.

A seguir

Ursos: Após o adeus da semana 13, eles hospedam Detroit em 10 de dezembro.

Vikings: A semana de despedida é a próxima, seguida de uma visita a Las Vegas em 10 de dezembro.