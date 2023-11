4 notícias MARAVILHOSAS para aposentados e pensionistas do INSS

O pagamento do INSS em novembro está próximo e traz consigo várias novidades para os beneficiários. Neste mês, além dos depósitos regulares, alguns grupos terão pagamentos extras e outros benefícios. Vamos conferir as datas, valores e quem terá direito a essas vantagens!

Redução dos juros do consignado

Uma das boas notícias para os beneficiários do INSS é a redução na taxa de juros dos empréstimos consignados. No dia 11 de outubro de 2023, o Conselho Nacional de Previdência Social aprovou a diminuição da taxa de juros de 1,91% ao mês para 1,84% ao mês para o empréstimo consignado. Já para o cartão de crédito consignado e o cartão benefício, a taxa caiu de 2,83% para 2,73%.

Agora, os beneficiários do INSS podem comprometer até 35% do seu salário para quitar as prestações do empréstimo consignado. Além disso, têm o direito de utilizar 5% para cada um dos cartões disponíveis. O empréstimo pode ser dividido em até 84 vezes, com o desconto efetuado diretamente da conta do tomador.

“Essa redução nos juros do consignado é uma excelente oportunidade para os beneficiários do INSS conseguirem empréstimos com taxas mais atrativas.”

Novo valor do salário mínimo

O pagamento do INSS em novembro também traz um aumento no valor do salário mínimo. A nova política de valorização do salário mínimo, baseada no INPC e no PIB registrados até o momento, resultará em um salário mínimo de R$ 1.461,00 em 2024. Isso representa um aumento de 10,68% em relação ao salário atual.

Essa valorização do salário mínimo tem um impacto direto na qualidade de vida dos beneficiários, pois significa um aumento real, proporcionando um maior poder aquisitivo.

“O aumento no valor do salário mínimo é uma conquista importante para os aposentados e pensionistas do INSS, pois representa um ganho significativo em seu rendimento mensal.”



Décimo terceiro salário para seis grupos

Um dos benefícios mais aguardados é o pagamento do décimo terceiro salário. No entanto, neste ano, o valor não será de um salário mínimo (R$1320), como de costume. Ele será proporcional para os segurados que passaram a receber o benefício a partir de maio.

Dessa forma, o aposentado receberá em novembro o valor do salário do mês mais a parcela proporcional do décimo terceiro.Os grupos que terão direito ao décimo terceiro salário são:

Aposentados; Pensionistas; Beneficiários do auxílio-doença; Beneficiários do auxílio-acidente; Beneficiários do auxílio-reclusão; Beneficiários do salário-maternidade.

Para aqueles que têm direito a um salário mínimo, o décimo terceiro salário terá um valor médio de R$800. Porém, para aqueles que têm direito a um valor superior ao salário mínimo, o abono natalino pode chegar a até R$5.000.

Empréstimo consignado INSS para BPC

Uma nova possibilidade foi aberta para os beneficiários do BPC: agora eles podem contratar o empréstimo consignado. No entanto, a margem consignável foi reduzida de 35% para 30%. Além disso, os beneficiários não têm mais direito a 5% para ambos os cartões, mas podem comprometer 5% para apenas um deles. Essa mudança já foi publicada no Diário Oficial da União e vale para as novas contratações.

Essas são algumas das novidades relacionadas ao pagamento do INSS em novembro. Fique atento às datas e valores, e aproveite as vantagens oferecidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Mantenha-se atualizado com as informações do Jornal JF para não perder nenhuma novidade.

“As mudanças no empréstimo consignado e o aumento do salário mínimo são medidas que visam beneficiar os aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS, proporcionando melhores condições financeiras e qualidade de vida.”

