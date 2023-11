49ers derrotam Seahawks em casa no Dia de Ação de Graças, CMC brilha com dois TDs

Christian McCaffrey correu para 114 jardas e dois touchdowns no primeiro tempo, e o San Francisco 49ers construiu um vantagem de 21 pontos no intervalo, rolando para um Vitória por 31-13 sobre o Seattle Seahawks em Quinta-feira à noite.

O 49ers (8-3) venceu a quarta vitória consecutiva contra seus rivais de divisão e tem uma vantagem de dois jogos sobre Seattle no NFC Oeste.

Fogos de artifício do primeiro tempo dos 49ers

São Francisco venceu sua terceira vitória consecutiva após uma seqüência de três derrotas consecutivas e conquistou sua décima vitória consecutiva contra um NFC Oeste adversário.

McCaffrey foi fantástico, passando por tackles de braço e interrompendo algumas jogadas importantes.

McCaffrey correu para touchdowns de 8 e 1 jardas enquanto o 49ers construía uma vantagem de 24-3 no intervalo.

Deebo Samuel também correu para um touchdown de 2 jardas em São Francisco posse de bola inicial e Brock Purdy foi quase perfeito no primeiro tempo, completando 15 de 20 passes.

Purdy lançou uma interceptação que foi devolvida para um touchdown no início do terceiro quarto, mas evitou qualquer outro erro e finalizou a vitória com um passe de 28 jardas para Brandon Aiyuk com 7:51 restantes que enviou alguns Seahawks os fãs se dirigiram para as saídas.

Purdy terminou 21 de 30 para 209 jardas e, embora não tenha sido perfeito como na semana passada contra Baía de Tampaele superou o quarterback do outro lado.

A defesa de San Francisco brilhou contra Seahawks

SeattleGeno Smith estava jogando machucado depois de sair da derrota do último domingo para o Los Angeles Rams, no segundo tempo, com uma lesão no braço direito, próximo ao cotovelo.

Ele terá mais inchaços e hematomas depois do 49ers terminei com ele.

Smith foi 18 de 27 para 180 jardas. Ele foi demitido seis vezes, fez uma interceptação no primeiro tempo e quase teve mais alguns arremessos acertados.

O Seahawks’ as primeiras cinco posses ganharam 15 jardas no total, e quando Seattle tentou se recuperar no segundo tempo, Smith levou alguns sacos prematuros.

Smith também correu para discutir com um árbitro depois que não houve bandeira para segurar defensivo ou interferência de passe em um lançamento destinado a Jaxson Smith-Njigba na zona final que teria dado Seattle primeiro e gol no final do terceiro quarto.

Seattle contentou-se com um field goal e nunca mais ameaçou.

Seattle última chance em um comício terminou quando Zach Charbonnet foi parado na quarta para 1 no São Francisco 21 com 4:14 restantes.

O Seahawks (6-5) perdeu pela segunda vez em cinco dias e perdeu três dos últimos quatro.

Seattle marcou apenas três touchdowns ofensivos nos últimos quatro jogos e apenas um nos últimos oito quartos.

São Francisco seis sacos estavam espalhados. Nick Bosa teve dois sacks para lhe dar 7 1/2 para a temporada.

Javon Hargrave tinha 1 1/2 sacos, enquanto Tashaun Gipson e Arik Armstead cada um tinha um. Kevin Dado também foi creditado com meio sack.

O 49ers ter 15 sacos nos últimos três jogos.