5 dicas para implantar a ECONOMIA SUSTENTÁVEL em sua rotina

Atualmente, existe uma preocupação mundial com a preservação do ambiente e o uso de recursos naturais. Por isso, nasceu a economia sustentável, que é o conjunto de práticas para ajudar na preservação através de ciclos de reuso.

Dessa maneira, ela pode ser aplicada em diversas áreas diferentes, inclusive na rotina da sua casa. Então, se você quer saber como ajudar o meio ambiente e ainda economizar durante seu dia a dia, é sé continuar com a gente neste post.

O que é economia sustentável?

A economia sustentável nasceu da preocupação com o uso de recursos naturais de maneira exagerada, além dos impactos que os processos humanos causam no ambiente.

Por isso, se criaram diversas técnicas para ajudar a minimizar esses problemas, e garantir a preservação ambiental e mudança dos hábitos de consumo. Além disso, é sempre importante pensar nas gerações futuras e que mundo queremos deixar para elas.

A economia sustentável tem uma base nos 5 R’s da sustentabilidade: repensar, reutilizar, reciclar, recusar e reduzir. São algumas regras que ajudam na hora de mudar a rotina e criar hábitos mais sustentáveis.

Dessa maneira, ajudando a criar processos de reuso que podem continuar sozinhos, sem precisar que sejam introduzidos novos materiais ao longo do processo. Esse conceito tem grande vínculo com a noção de sustentabilidade.

Como a economia sustentável pode ajudar em minha rotina?

A economia sustentável pode ajudar de várias formas dentro da rotina de uma casa. Mas sem dúvidas, a principal é a diferença no bolso. Você pode acabar diminuindo muito os gastos dentro de casa, e ainda tem um dinheiro a mais para guardar ou investir.



Você também pode gostar:

Além disso, você também contribui para um futuro mais saudável e próspero para as próximas gerações: seus filhos, sobrinhos, netos.

Leia mais: Sustentabilidade empresarial: práticas para um negócio socialmente responsável

Dicas para aplicar a economia sustentável na rotina

Existem várias ações simples que você pode tomar no seu dia a dia para conseguir aplicar a economia sustentável. A regra de ouro é: use a criatividade para diminuir os gastos e o consumo.

Porém, neste post separamos as principais dicas para você aprender um pouco mais e ter um ponto de partida para começar. Então, continue lendo os próximos tópicos até o fim e aprenda mais sobre como incluir a sustentabilidade em sua vida.

1.Repense os hábitos de consumo

Primeiro de tudo, você precisa organizar sua vida financeira e ver onde é que está gastando seu dinheiro. Se precisar de ajuda, pesquise um pouco mais sobre como organizar as finanças e manter suas contas em dia.

Vale a pena tirar um tempo para ler bastante sobre esse tópico e começar a aplicar. Então, assim que os gastos estiverem organizados, você pode começar a pensar sobre como reduzir seu consumo.

Dessa maneira, corte coisas que não tem importância ou são gastos exagerados. Corte também itens e produtos que são prejudiciais ao meio ambiente, ou que possuem uma produção de lixo muito alta.

Além disso, faça sua economia sustentável de maneira que tudo o que você compra seja utilizado, e não ocorram sobras e desperdício. Esse é um bom começo para incluir a economia sustentável em sua casa.

2.Economize água e de energia – dicas de economia sustentável

Os maiores gastos de um orçamento familiar normalmente vem com as contas de água, luz e energia. Por isso, diminuir o consumo pode ser uma excelente ideia tanto para o meio ambiente, quanto para seu bolso.

Então, comece verificando a quantidade de eletrônicos que você deixa ligados durante os dias, e mantenha sempre o mínimo de luzes possível acesas em casa.

3.Mude ações simples no dia a dia

Você também pode aplicar a economia sustentável mudando pequenos hábitos em sua rotina. Por exemplo, se você tem costume de fazer tudo de carro, pode começar a incluir a bicicleta para os roteiros mais curtos.

Assim, além de você economizar na passagem, também diminui a emissão de poluentes. Dessa maneira, deixe o carro para usar somente quando for necessário. Então, jogue a preguiça de lado e ainda consegue fazer um exercício e tornar sua rotina mais saudável.

Leia também: Hábitos sustentáveis que ajudam a economizar dinheiro

4.Otimize o uso de alimentos – dicas de economia sustentável

Os resíduos orgânicos são uma grande fonte de acúmulo de lixo nas casas brasileiras. Portanto, é importante sempre adaptar sua rotina para que os alimentos não sejam jogados fora o tempo todo.

Assim, observe como está a dinâmica da sua casa e o que sobra mais. Refaça sua lista de compras para evitar desperdícios e sobras desnecessárias. Isso pode reduzir tanto o valor que você gasta, quando a quantidade de lixo que produz todo mês.

5.Reutilize itens na rotina

Outra dica importante é reutilizar alguns itens que você pode aproveitar para diferentes ações. Por exemplo, um banho pode render um balde de água que será usado na descarga mais tarde.

Além disso, a água da máquina de lavar também pode servir para lavar o quintal, carro ou calçada. Nessa hora, o importante é a criatividade para inventar novos jeitos de conseguir dar um novo uso para esses itens.

Outras dicas para aplicar a economia sustentável no dia a dia

Além dessas dicas, ainda tem muitas outras ações que você pode tomar para conseguir incluir a economia doméstica em sua vida. É importante sempre inovar e manter na cabeça os conceitos básicos de repensar, reutilizar, reciclar, recusar e reduzir.

Dessa maneira, você consegue manter uma convivência saudável com o meio ambiente, e ainda consegue guardar um dinheirinho a mais no final do mês.

Observe toda a sua casa e veja como você pode mudar coisas simples para economizar. Ainda, tente pensar em toda sua rotina, e como você pode otimizar para conseguir reduzir os gastos e custos.

Pode ter certeza que no final das contas isso fará uma grande diferença e vai valer muito a pena para você, para sua família e para as gerações futuras que terão um mundo melhor no qual viver.

Então, se você estiver curtindo nosso conteúdo, ainda tem muito mais aqui no blog. Você pode ver outros artigos sobre dicas de finanças que vão mudar a sua vida para melhor. Aproveite para explorar ainda mais tópicos.