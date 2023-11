5 maneiras de corrigir a EXCEÇÃO KMODE NÃO MANIPULADA no Windows 11

O Windows 11, a mais recente adição à linha de sistemas operacionais da Microsoft, herdou alguns erros de seus antecessores. Um desses problemas é o erro “Kmode_exception_not_handled”. Este é um erro grave e deve ser resolvido imediatamente. Ele indica possíveis problemas com o seu computador e é importante verificar se há falhas no sistema para evitar mais danos ao hardware no futuro. Vamos explorar os possíveis motivos pelos quais você pode estar vendo a mensagem “Exceção Kmode não tratada” erro em sua máquina Windows 11.

Por que continuo recebendo a tela azul KMODE EXCEPTION NOT HANDLED?

O Windows está informando ao administrador que algo aconteceu na máquina, o que forçou a falha do software para evitar mais danos no nível do hardware. Sim, o hardware ou software não está conseguindo criar comunicação entre eles e você deve resolver isso rapidamente. Deixe-me apresentar cenários rápidos sobre o que está causando o erro na máquina.

Drivers de GPU: O Windows 11 não oferece suporte a placas-mãe mais antigas porque eles desejam avançar com a tecnologia mais recente e o hardware antigo os impede de fazer isso. Encontre drivers de GPU atualizados e instale-os na 11ª edição. Você pode adicionar uma GPU discreta mais barata, como GT 1030 ou AMD RX 540, e elas receberão atualizações de software mais recentes no futuro.

BATER: Eu tinha vários módulos de memória com falha no sótão. Sim, o stick de RAM falha devido a vários fatores, incluindo envelhecimento. Você pode limpar a RAM e o slot e verificar se tudo está funcionando bem ou não. Caso KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED persista, considere obter uma substituição.

USB: Quase todo mundo conecta dispositivos USB à máquina, e o erro é acionado devido a dispositivos ou drivers USB com defeito

CPU ou GPU com overclock: Sim, está acontecendo devido ao overclock do processador central ou processador gráfico, tente voltar aos relógios padrão.

Drivers ausentes: Pegue o CD do driver da placa-mãe ou visite a página oficial para instalar todos os drivers na máquina Windows 11.

Corrigir erro de exceção Kmode não tratada do Windows 11

A Microsoft projetou o sistema operacional para criar logs, para que você possa verificar qual arquivo causou o erro e investigar o assunto.

O Windows 11 é baseado em um novo código e requer drivers atualizados para funcionar corretamente.

Recomendo aos usuários que encontrem o CD do driver e instalem todos novamente e deixem o Windows Update fazer o trabalho. Ou você pode procurar manualmente os drivers mais recentes no site oficial do laptop ou da placa-mãe.

Claro que optei pelo trabalho manual porque você consegue descobrir os drivers mais rápido e ter mais controle sobre o que está sendo instalado na máquina. Certifique-se de remover os drivers antigos antes de atualizá-los na máquina.

Deixe-me mostrar como você pode atualizar os drivers de vídeo manualmente na máquina. As instruções podem ser diferentes no seu caso, mas o conceito permanecerá o mesmo e irá ajudá-lo a procurar drivers Intel, Nvidia e AMD.

Procure drivers no mecanismo de busca. Procurar “Baixar drivers gráficos da Nvidia”E substitua“Nvidia”Com o fornecedor de GPU da máquina.

Eu tenho uma placa GTX 1050 e selecionei tudo de acordo com ela e cliquei em “Procurar” continuar.

Clique em “Produtos Suportados”Para confirmar a compatibilidade da GPU com o driver e clique em“Download.”

Eu recomendo que os usuários desinstalem os drivers de vídeo com a ajuda do Display Driver Uninstaller (DDU) porque ele removerá os restos do sistema. Assista a qualquer tutorial do YouTube para obter instruções, mas imploro que você faça isso, e faço isso pessoalmente.

Desative o serviço Elan no PC com Windows 11

Desative o serviço Elan publicado pela Elan Microelectronics Corporation. Não se preocupe com os efeitos adversos de desabilitar o serviço, pois você pode repetir as mesmas instruções e habilitá-lo novamente. Temos que inicializar no modo de segurança do Windows para desativar o serviço Elan.

Passo 1: Reinicie o PC com Windows, mantendo pressionada a tecla Shift.

Isso iniciará o menu de solução de problemas na tela.

Passo 2: Escolher “Solucionar problemas” continuar.

Etapa 3: Escolher “Avançado” continuar.

Passo 4: Escolher “Reparo de inicialização” continuar.

Etapa 5: Escolher “Opções avançadas” continuar.

Etapa 6: Clique no “Reiniciar” botão.

Etapa 7: Pressione a tecla 5 no teclado após a inicialização.

Etapa 8: Você entrou no modo de segurança e pressionou a tecla Windows + R juntos.

Etapa 9: Procurar “msconfig” e clique em “OK”Para abri-lo.

Etapa 10: Escolher “Serviços”No menu superior.

Etapa 11: Desmarque “Elan Service” e depois clique em “Aplicar” e então “OK”Para salvar as alterações.

Etapa 12: Clique em “Reiniciar”Para salvar as alterações na máquina Windows 11.

Seu PC será reiniciado e inicializado no modo normal, para que você não precise mais sair do modo de segurança. Caso isso não tenha resolvido nada, reverta as alterações ao normal seguindo o mesmo tutorial.

Falha no RAM Stick

O módulo de RAM da placa-mãe pode estar falhando, o que está fazendo com que o Windows trave e acabe com BSOD. Agora, o desafio é identificar se o slot de RAM está falhando ou se é o próprio stick.

Passo 1: Pressione a tecla Iniciar.

Etapa 2: pesquise “Diagnostico de memoria do Windows”E pressione a tecla Enter para abri-lo.

Etapa 3: Escolha uma opção.

O PC irá reiniciar e iniciar o diagnóstico de falhas de hardware na memória ou no stick de RAM. Você pode remover a RAM da placa e limpar o slot com um pano seco de fibra de algodão.

A ferramenta de diagnóstico de memória mostrará se há algum erro de hardware ou não.

Conclusão

Os drivers desempenham um papel crucial no erro kmode_exception_not_handled e você pode resolvê-lo com uma atualização. Muitos desktops Windows ficam sem uma limpeza adequada há anos, e sabe-se que partículas de poeira criam problemas na máquina. Deixe-nos saber qual solução o ajudou a resolver o erro kmode_exception_not_handled na seção de comentários abaixo.