5 maneiras principais de ativar a conexão de área de trabalho remota no Windows 11

A Área de Trabalho Remota é um recurso útil que você pode usar para conectar-se remotamente ao seu PC e acessar seus arquivos. Este pode ser um recurso útil quando você tenta acessar seu PC de algum lugar distante. Muitos aplicativos de terceiros oferecem a funcionalidade de conexão de área de trabalho remota, mas o Windows também vem com seu próprio recurso de conexão de área de trabalho remota, que você pode ativar e preferir usar. Se você está procurando como ativar a conexão de área de trabalho remota no Windows 11, este artigo irá ajudá-lo com isso.

Como habilitar e usar a área de trabalho remota no Windows 11

Neste artigo, discutiremos como você pode habilitar a conexão de área de trabalho remota no Windows 11.

Habilitando a conexão de área de trabalho remota no Windows 11 usando o painel de controle

Você pode habilitar a Conexão de Área de Trabalho Remota no Windows 11 usando o Painel de Controle. Para habilitar a Conexão de Área de Trabalho Remota no Windows 11 usando o Painel de Controle, siga as etapas abaixo-

No Menu Iniciar, procurar Painel de controle e abra-o.

Vá para o Sistema e Segurança seção no Painel de controle. Abaixo o Sistema seção, você verá uma opção chamada Permitir acesso remoto. Clique nesta opção.

Você estará indo para o Controlo remoto guia no Propriedades do sistema janela.

Aqui sob o Área de trabalho remota selecione Permitir conexões remotas a este computador e marque a caixa de seleção abaixo dela.

Depois de fazer isso, clique em Aplicar e depois clique em OK para ativar a conexão de área de trabalho remota.

Habilite a conexão de área de trabalho remota no Windows 11 usando configuração

Você também pode habilitar a Conexão de Área de Trabalho Remota no Windows 11 usando o menu Configurações. Para habilitar a Conexão de Área de Trabalho Remota no Windows 11 usando as configurações, siga as etapas abaixo-

Abra o Configurações do seu PC pressionando o Windows + eu combinação de teclas.

No Configurações, vá para o Sistema seção se você ainda não estiver nela. Clique no Sistema na barra lateral esquerda.

Clique aqui no Área de trabalho remota na tela do lado direito.

Agora na próxima tela você verá o Área de trabalho remota alternar. Ative-o e você será solicitado a confirmar o Controlo remoto conexão de área de trabalho.

Isso habilitará a Área de Trabalho Remota e você poderá usá-la sem problemas no seu PC. Você obterá a Porta de Área de Trabalho Remota e o nome do PC nesta página, com a qual poderá se conectar remotamente ao seu PC.

Habilitando conexões de área de trabalho remota usando PowerShell

Outra forma de habilitar conexões de área de trabalho remota no Windows 11 é usando o PowerShell. Para habilitar a conexão de área de trabalho remota por meio do PowerShell, siga as etapas abaixo-

aperte o Janelas + X combinação de teclas para abrir o Menu rápido.

No Menu rápido, selecione Terminal do Windows (Administrador) e abra-o.

Agora no PowerShell, digite e execute os seguintes comandos-

Siga estas etapas e isso habilitará o recurso de conexões de área de trabalho remota no Windows 11 usando PowerShell.

Ative conexões de área de trabalho remota usando prompt de comando

Você também pode usar o prompt de comando para ativar conexões de área de trabalho remota no Windows 11. Para ativar conexões de área de trabalho remota usando o prompt de comando, siga as etapas abaixo-

Abra o Menu Iniciar no seu PC, pressionando o botão Começar ou clicando no botão Começar ícone.

No Menu Iniciar, procurar Prompt de comando . Clique com o botão direito no Prompt de comando, e depois clique em Executar como administrador.

Agora no prompt de comando, digite os seguintes comandos e execute-os- registro adicionar “ HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server ”/v fDenyTSConnections/t REG_DWORD/d 0/f netsh advfirewall firewall definir grupo de regras =” área de trabalho remota ”nova ativação = Sim



Estas etapas permitirão conexões de área de trabalho remota no Windows 11 usando o prompt de comando.

Palavras Finais

Conexões de área de trabalho remota são um recurso útil disponível integrado no Windows 11. Para habilitar esse recurso em seu PC, você pode seguir as etapas mencionadas neste artigo. Seguindo as etapas acima, você poderá habilitar facilmente conexões de área de trabalho remota no Windows 11.