5 maneiras principais de corrigir o copiloto 23H2 do Windows 11 que não aparece

Um dos recursos mais esperados do Windows 11 23H2 é o Copilot. Este assistente de IA vem com o Windows 11, que você pode usar para automatizar tarefas como escrever e-mails, criar listas de tarefas, configurar um alarme, obter ideias para piqueniques, ideias de decoração de quartos e muito mais. Anteriormente, este assistente de IA estava disponível apenas no Microsoft Edge, mas agora a Microsoft o integrou ao Windows 11 23H2.

Mas a parte triste é que muitos usuários não conseguem obter o Copilot mesmo depois de instalar a atualização 23H2. Mas por que isso acontece e o que fazer para consertar? Vamos examinar todas as maneiras de consertar o Windows 11 23H2 Copilot que não aparece.

Maneiras de corrigir o copiloto 23H2 do Windows 11 que não aparece

De acordo com a Microsoft, eles estão lançando o Copilot em fases e estará disponível em todo o mundo em breve. Este recurso está disponível apenas em algumas regiões, incluindo-

Estados Unidos

América do Norte

Poucos países na América do Sul e Ásia

Reino Unido

Se você mora em uma região onde o Copilot está disponível, mas ainda não o obteve, eis o que você precisa fazer:

1. Habilite manualmente o Copilot na barra de tarefas

Você precisa habilitar manualmente o Copilot na barra de tarefas do Windows 11. Se você acabou de instalar o Windows 11, verifique se esse recurso está habilitado ou não e, se não, habilite-o. Abaixo estão as etapas para fazer isso-

Abra o Windows 11 Configurações através de Windows + eu atalho de teclado.

Clique no Personalização guia no painel esquerdo Configurações.

Aqui, selecione Barra de tarefas .

Expandir Itens da barra de tarefas clicando na seta ao lado dele.

Agora, ative o botão de alternância ao lado de Copiloto (visualização) para ligar.

Se você não vir a opção Copilot (visualização) ou se esta opção já estiver habilitada, mas o Copilot não estiver aparecendo, você deve tentar a próxima etapa que mencionamos neste artigo.

2. Reinicie o Windows

Se o Copilot não aparecer no Windows 11 23H2, você pode tentar reiniciar o PC. Isso limpará o Windows de bugs temporários e você poderá ver o Copilot na barra de tarefas agora.

3. Use a caixa de diálogo Executar para obter o Copilot

A próxima coisa que você pode fazer é usar a caixa de diálogo Executar para obter o Copilot. Abaixo estão as etapas para fazer isso-

Abra o Caixa de diálogo Executar pressionando o Janelas + R combinação de teclas.

Na caixa de diálogo Executar, digite o comando fornecido abaixo- Microsoft-edge://?ux=copilot&tcp=1&source=taskbar



Depois de inserir o comando, pressione Digitar . Isso abrirá o Copilot no seu PC.

A Microsoft está lançando o Copilot lentamente a cada atualização. Se o Copilot não estiver disponível em seu Windows mesmo após a atualização 23H2, você deve verificar se há atualizações e instalar as atualizações disponíveis antes de passar para o próximo artigo. Siga as etapas abaixo para fazer isso-

Abra o Configurações com o Windows + eu atalho de teclado.

Debaixo de atualização do Windows guia no painel esquerdo, clique em Verifique se há atualizações .

Seu PC irá procurar as atualizações e mostrar todas as atualizações disponíveis.

Agora você pode baixá-los e instalá-los.

Depois de instalado, reinicie o seu PC e veja se o Copilot está disponível.

5. Obtenha o ViVeTool

Se o copiloto do Windows 11 23H2 ainda não estiver aparecendo, você terá que usar o ViVeTool para obtê-lo. Abaixo estão as etapas para ajudá-lo com isso-

Vá para a página oficial do ViVetool no GitHub clicando aqui link .

Aqui, sob o Ativos seção, clique no link de download para baixar o ViVeTool.

Após baixar a ferramenta, abra o Explorador de arquivos e vá para o local onde o arquivo foi salvo.

Clique com o botão direito no arquivo ZIP do ViVeTool e depois em Extrair tudo .

Clique no Navegar botão e navegue até o local onde deseja que o arquivo seja extraído.

A seguir, clique em Nova pasta e nomeie a pasta como ViVeTool.

Selecione a pasta ViVeTool e clique em Selecione a pasta .

Clique no Extrair botão para extrair o arquivo ZIP para a pasta ViVeTool.

Depois disso, pressione as janelas chave para abrir o Menu Iniciar . Procurar Prompt de comando selecione-o e clique em Executar como administrador .

Não feche o prompt de comando e abra a pasta ViVeTool que você acabou de extrair. Dentro da pasta, clique com o botão direito em um arquivo e clique Propriedades .

Aqui, sob o Em geral guia, você verá a localização do arquivo; copie esse local.

No prompt de comando, digite cd , dê um espaço e cole o local que você copiou. O comando deve ser parecido com- cd C:\Users\anura\OneDrive\Desktop\ViveTool



Após inserir o comando acima, pressione Digitar . Isso abrirá o diretório ViVeTool no prompt de comando.

Agora, execute o seguinte comando- vivetool /enable /id:44774629,44776738,44850061,42105254,41655236



Uma vez feito isso, feche o Prompt de comando e reinicie o seu PC.

Após iniciar o PC, você verá que o Copilot está disponível na barra de tarefas com todos os ícones do aplicativo.

Conclusão

É isso com este guia. Se o O copiloto do Windows 11 23H2 não está aparecendo mesmo após a atualização, o artigo acima deve ajudá-lo a consertar. Mas observe que, para usar esse recurso, você deve estar em uma região onde o Copilot esteja disponível. Se você mora em uma região onde o Copilot não está disponível agora, você não poderá usá-lo e as etapas acima não ajudarão em nada.

