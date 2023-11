5 melhores aplicativos de finanças para organizar suas economias

Organizar a vida financeira pode ser uma tarefa complicada para algumas pessoas. Dessa maneira, os aplicativos de finanças podem ser uma excelente opção para ajudar nessa hora. Porém, com tantas opções, como escolher um que se encaixa em meu perfil?

Por isso, criamos uma lista com os 5 melhores aplicativos de finanças para te ajudar na hora de escolher. Então, se você ficou curioso, é só continuar lendo até o final e descobrir as principais ferramentas de gestão financeira do segmento.

Por que usar aplicativos de finanças em sua rotina?

Organizar a vida financeira é um dos grandes passos para manter sua saúde econômica. Você acredita que mais da metade da população não tem a mínima ideia de quanto ganha, nem quanto gasta todo mês?

Assim, esse comportamento pode trazer sérios problemas a longo prazo: acúmulo de dívidas, falta de investimentos, gastos desnecessários e perda de dinheiro. Por isso a educação financeira é tão importante.

Mas se você já aprendeu como se organizar e não encontrou a ferramenta certa para isso, os aplicativos para celulares podem ser a solução. Passamos grande parte do nosso dia mexendo no celular para várias coisas diferentes.

Então, já que esse aparelho está tão ligado a nossas vidas, nada mais certo que usar também para manter o controle das nossas contas. Assim, existem várias ferramentas para te ajudar com esse tipo de gestão.

Os 5 melhores aplicativos de finanças



Escolher um aplicativo para organizar sua vida financeira pode não ser tão simples. Existem hoje várias opções gratuitas e pagas, com diferentes tipos de ferramentas para facilitar sua organização.

Por isso, você precisa escolher o que se encaixa melhor com o seu perfil. Para os mais descuidados, aplicativos com alarmes e lembretes de pagamento de contas podem ser uma boa.

Para quem não esquece de anotar até a balinha que compra na padaria, aplicativos integrados e que forneçam dados estatísticos podem ser uma opção mais indicada. Eles são práticos e você pode levar para qualquer lugar.

Então, separamos para você as melhores opções disponíveis no mercado hoje. Basta acompanhar os próximos conteúdos, escolher a melhor, baixar e começar a usar para manter suas finanças no rumo certo.

1. Guiabolso

O Guiabolso é um aplicativo que faz a integração dos seus outros aplicativos financeiros para gerar uma organização. Ele coleta informações dos seus aplicativos de banco e cartões e crédito para organizar suas despesas.

Outra coisa legal desse app, é que ele tem um ranking de usuários, e você pode competir com outros amigos quem se organiza melhor durante o mês. Na Playstore o aplicativo tem uma cotação de 4.0 de avaliação dos usuários.

Ele é gratuito, ocupa um espaço de 37 MB na memória do seu celular, e está disponível tanto para quem usa Android, quando para os usuários de iOS. Porém, pode apresentar algumas funções somente para assinantes.

2.Mobills

O Mobills hoje é um dos aplicativos de finanças mais usados para organizar a vida dos brasileiros. Uma das funções que são mais interessantes é a geolocalização de gastos, assim você pode ver quais os locais que mais costuma gastar seu dinheiro.

Ele tem várias funções de gráficos e índices de gastos, além de você conseguir estipular um valor padrão para os gastos por categorias. Ainda, é o aplicativo das cinco opções com a melhor avaliação na Playstore: 4.6.

Assim, é a escolha dos editores como aplicativo de referência na área. Gratuito, ele funciona bem apara Android, para quem usa iOS e tem uma versão para web disponível. Ou seja, você acessa de todos os dispositivos que possui.

3.BLU

Para as mamães e papais, esse aplicativo tem um grande diferencial: é voltado para adolescentes e jovens. Por isso, ele tem um programa de educação financeira voltado para essa faixa etária, quem está aprendendo a trabalhar o dinheiro.

Dessa maneira, as várias funções permitem que você aprenda sobre a importância de controlar os gastos, guardar dinheiro e valorizar o trabalho. Portanto, é uma ótima opção para ajudar na educação dos mais novos.

O Blu também é grátis, e tem uma média de avaliações de 4.2 na loja de aplicativos do Android. Funciona para esse sistema operacional, e também para iOS. Por isso, você pode usar em praticamente todos os aparelhos do mercado.

4.Minhas Economias

Com foco voltado para as finanças pessoais, esse aplicativo tem um grande foco voltado para quem quer planejar o futuro. Dessa maneira, ele tem uma função de estabelecer metas de guardar dinheiro para se organizar e atingir seus objetivos.

Também gratuito, este app tem avaliação de 4.4 na loja de aplicativos do Google. Está disponível na versão para Android, e também para quem usa o iOS. Ainda, a maior parte das funções está no app de forma gratuita.

5.Organizze

O Organizze é outro entre os aplicativos de finanças para quem gosta de controle total. Afinal, ele te dá relatórios mensais para você enxergar onde está gastando, e ainda te avisa sobre os gastos desnecessários.

Junto com o Mobills, o Organizze tem a melhor taxa de avaliação na Playstore: 4.6. Assim, é um app gratuito, e está disponível tanto para uso no Android, quando para utilizar no iOS. Vale a pena conferir quais as principais funções que ele apresenta.

Segurança nos aplicativos de finanças

Contudo, em qualquer aplicativo que você escolha uma coisa sem dúvidas é fundamental: segurança. Não esqueça que todas as suas informações de rendimentos estarão disponíveis e imprevistos podem acontecer.

Então, pode ser uma boa investir um pouco mais em segurança no seu telefone: senhas e aplicativos de bloqueio podem desempenhar um bom papel. Nessa hora, vale a pena manter o cuidado em alta.

Além disso, incluir o uso das suas digitais como método de desbloqueio pode dificultar a vida de pessoas mal intencionadas. Só você conseguiria abrir seus aplicativos de finanças usando sua impressão digital.

Então, gostou do conteúdo?