5 MIL vagas! Confira este CONCURSO com vagas para FUNDAMENTAL, MÉDIO e SUPERIOR

Ao todo são 5.205 vagas neste concurso

Este concurso público oferta mais de 5 mil vagas para vários cargos. Além disso, as chances são para todos os níveis de escolaridade.

Ficou interessado? Veja a seguir maiores detalhes.

Oportunidade Única: Inscrições Abertas para o Mega concurso

A Prefeitura de Itapeva, no estado de São Paulo, está com inscrições abertas para um super concurso público. São mais de 5 mil vagas disponíveis, incluindo oportunidades imediatas e para formação de cadastro de reserva em diversos setores.

Salários Atraentes e Muitas Vagas

Auxiliar de Serviços Gerais: 1 vaga + 210 de reserva, salário de R$1.377,19.

1 vaga + 210 de reserva, salário de R$1.377,19. Motorista (Carteira D): 1 vaga + 158 de reserva, salário de R$1.701,93.

1 vaga + 158 de reserva, salário de R$1.701,93. Motorista de Transporte Escolar e Coletivo: 1 vaga + 53 de reserva, salário de R$1.701,93.

1 vaga + 53 de reserva, salário de R$1.701,93. Tratorista: 1 vaga + 21 de reserva, salário de R$1.701,93.

Ensino Médio: Esse Concurso é Para Você

Agente de Controle de Vetores: 1 vaga + 105 de reserva, salário de R$2.604,00.

1 vaga + 105 de reserva, salário de R$2.604,00. Auxiliar de Farmácia: 1 vaga + 158 de reserva, salário de R$1.377,19.

1 vaga + 158 de reserva, salário de R$1.377,19. Auxiliar de Odontologia: 1 vaga + 32 de reserva, salário de R$1.560,11.

1 vaga + 32 de reserva, salário de R$1.560,11. Educador Social: 7 vagas + 105 de reserva, salário de R$1.377,19.

7 vagas + 105 de reserva, salário de R$1.377,19. Fiscal de Obras: 1 vaga + 32 de reserva, salário de R$2.194,86.

1 vaga + 32 de reserva, salário de R$2.194,86. Monitor de Educação Infantil: 1 vaga + 210 de reserva, salário de R$1.896,35.

1 vaga + 210 de reserva, salário de R$1.896,35. Oficial de Administração: 19 vagas + 315 de reserva, salário de R$1.631,00.

19 vagas + 315 de reserva, salário de R$1.631,00. Orientador de Alunos: 1 vaga + 210 de reserva, salário de R$1.418,23.

1 vaga + 210 de reserva, salário de R$1.418,23. Secretário de Escola: 1 vaga + 105 de reserva, salário de R$2.183,66.

1 vaga + 105 de reserva, salário de R$2.183,66. Técnico Agropecuário: 1 vaga + 21 de reserva, salário de R$1.631,00.

1 vaga + 21 de reserva, salário de R$1.631,00. Técnico Contábil: 1 vaga + 21 de reserva, salário de R$2.362,04.

1 vaga + 21 de reserva, salário de R$2.362,04. Técnico de Informática: 1 vaga + 50 de reserva, salário de R$1.631,00.

1 vaga + 50 de reserva, salário de R$1.631,00. Técnico de Enfermagem: 1 vaga + 210 de reserva, salário de R$1.631,00.

1 vaga + 210 de reserva, salário de R$1.631,00. Técnico em Edificações: 1 vaga + 21 de reserva, salário de R$1.631,00.



Você também pode gostar:

Nível Superior: Carreiras de Sucesso e Salários de Destaque

Advogado do CREAS: 1 vaga + 53 de reserva, salário de R$3.531,33.

1 vaga + 53 de reserva, salário de R$3.531,33. Assistente Social: 1 vaga + 32 de reserva, salário de R$3.531,33.

1 vaga + 32 de reserva, salário de R$3.531,33. Cirurgião Dentista: 1 vaga + 21 de reserva, salário de R$2.925,17.

1 vaga + 21 de reserva, salário de R$2.925,17. Coordenador Pedagógico: 1 vaga + 105 de reserva, salário de R$4.960,60.

1 vaga + 105 de reserva, salário de R$4.960,60. Diretor de Escola: 1 vaga + 105 de reserva, salário de R$5.326,18.

1 vaga + 105 de reserva, salário de R$5.326,18. Enfermeiro: 1 vaga + 158 de reserva, salário de R$5.000,79.

1 vaga + 158 de reserva, salário de R$5.000,79. Engenheiro Agrônomo: 1 vaga + 21 de reserva, salário de R$4.156,61.

1 vaga + 21 de reserva, salário de R$4.156,61. Farmacêutico: 1 vaga + 21 de reserva, salário de R$3.531,33.

1 vaga + 21 de reserva, salário de R$3.531,33. Fisioterapeuta: 1 vaga + 53 de reserva, salário de R$3.531,33.

1 vaga + 53 de reserva, salário de R$3.531,33. Médico (diversas áreas): 11 vagas + 160 de reserva, salário de R$5.000,79.

11 vagas + 160 de reserva, salário de R$5.000,79. Professor (diversas áreas): 16 vagas + 2.100 de reserva, remuneração de R$23,22 por hora.

16 vagas + 2.100 de reserva, remuneração de R$23,22 por hora. Psicólogo com ênfase em Recursos Humanos: 1 vaga + 32 de reserva, salário de R$3.531,33.

1 vaga + 32 de reserva, salário de R$3.531,33. Psicopedagogo: 1 vaga + 16 de reserva, salário de R$5.208,63.

Não perca essa oportunidade de investir no seu futuro!

Provas do concurso público

O concurso da Prefeitura de Itapeva, SP, promete desafios estratégicos por meio de suas variadas formas de avaliação. Vamos aprofundar nossa compreensão sobre as provas:

Provas Objetivas

Essa etapa é crucial para todos os cargos e será composta por questões de múltipla escolha, variando em número e pontuação conforme o nível de escolaridade exigido.

Candidatos de nível superior enfrentarão 50 questões, cada uma valendo 2 pontos. Para nível médio, são 40 questões de 2,5 pontos cada, e para nível fundamental, 25 questões de 4 pontos cada.

Prova Prática

Destinada aos cargos de Tratorista e Motorista, essa prova prática permitirá aos candidatos demonstrar suas habilidades práticas relacionadas às funções. Será uma oportunidade de mostrar na prática o conhecimento teórico adquirido.

Prova Dissertativa do concurso público

Exclusiva para os cargos de nível superior, a prova dissertativa avaliará a capacidade dos candidatos de realizar análises críticas e argumentações consistentes. Será uma oportunidade para destacar conhecimentos mais aprofundados e habilidades específicas.

Avaliação de Títulos

Também destinada aos cargos de nível superior, a avaliação de títulos reconhecerá a formação acadêmica e a experiência profissional dos candidatos. Essa fase adicional destaca a importância da trajetória profissional na pontuação final.

Como se inscrever

Os interessados deverão realizar as inscrições até o dia 26 de dezembro, no site da banca organizadora, CAIP. As taxas foram definidas de acordo com o grau de escolaridade do cargo pretendido, sendo:

Fundamental: R$ 35,00

R$ 35,00 Médio: R$ 50,00

R$ 50,00 Superior: R$ 65,00

Dicas Importantes para o Dia da Prova

Antes do grande dia, é crucial conhecer o edital em detalhes, entendendo as disciplinas específicas para cada cargo.

A prática de simulados é uma excelente maneira de se familiarizar com o formato das questões e gerenciar o tempo durante a prova.

Revisar os conteúdos específicos de cada disciplina, especialmente aquelas com maior peso na pontuação, é fundamental.

Esteja preparado para cada etapa do processo seletivo, adaptando sua abordagem de estudo de acordo com as demandas específicas de seu cargo.