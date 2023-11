50 Cent escapa impune de incidente com lançamento de microfone… sob uma condição

Curtis “50 Cent” Jackson não enfrentará nenhuma acusação criminal pelo incidente de lançamento de microfone em agosto que hospitalizou Poder 106 Apresentador de rádio Bryhana Monegainembora o caso permaneça aberto por um ano e possa voltar para assombrar o rapper se ele se comportar mal.

Jackson, 48 anos, estava aparentemente chateado porque seu microfone não estava funcionando durante a apresentação de 30 de agosto, quando ele o lançou na multidão e atingiu Monegain, que prestou queixa à polícia.

50 Cent reclama das festas de P Diddy e lança sombra sobre sua orientação sexual

O Gabinete do Procurador da Cidade de Los Angelesque recebeu o caso do DA do condado de LAnão apresentará acusações criminais contra Jackson.

Monegain ficou com um enorme amassado na testa e vários outros cortes por ter caído no chão ao ser atingido.

50 Cent evita qualquer responsabilidade

Scott Leemonadvogado de Jackson, disse um dia depois do show que o rapper nunca agrediria ninguém intencionalmente, embora 50 centavos supostamente jogou dois microfones, um claro desrespeito pelos outros ao seu redor.

“Vamos ser muito claros, como eu disse Polícia de Los Angeles esta tarde, meu cliente Curtis (também conhecido como 50 Cent) nunca bateria intencionalmente em ninguém com um microfone”, afirmou Leemon. “Qualquer pessoa que diga algo diferente não tem todos os fatos e está mal informada.”

Mesmo que a equipe de 50 Cent afirme que Monegain não deveria estar na área restrita, não há desculpa para o que foi feito com ela, especialmente depois de tentar evitar qualquer responsabilidade.