50 Cent evita acusação criminal por caso de lançamento de microfone

50 centavos está livre, por enquanto, de atirar um microfone para a multidão durante seu show em Los Angeles em agosto… um incidente que deixou uma espectadora com múltiplas lacerações na cabeça e no rosto.

Apresentador de rádio Power 106 Bryhana Monegain apresentou um relatório policial após o incidente em 30 de agosto… e os policiais originalmente apresentaram o caso ao promotor do condado de Los Angeles como um crime – mas o gabinete do promotor mais tarde o encaminhou para o gabinete do procurador da cidade de Los Angeles.