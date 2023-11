50 Cent surpreende fãs da turnê ‘Final Lap’ com apresentação de Ed Sheeran

TMZ. com

50 centavos os fãs tiveram um retorno real pelo seu dinheiro Ed Sheeran fez uma aparição surpresa na O2 Arena de Londres… como parte da turnê “The Final Lap” do rapper.

Um vídeo obtido pelo TMZ mostra 50 pedindo ao público para “aumentar ainda mais” com uma enorme caixa digital subindo ao palco ao som de “Shape Of You” de Ed.

Os fãs de rap ficam perplexos com a inesperada viagem ao pop enquanto os vocais do cantor britânico são ouvidos ao vivo à distância – e quando 50 instrui o público a “colocar as mãos para cima”, a caixa se levanta para revelar o próprio Ed.