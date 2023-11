Para a alegria dos concurseiros que sonham em seguir carreira na área policial, acaba de sair o edital do concurso PM MG (Polícia Militar do Estado de Minas Gerais).

Sendo assim, quem quiser se preparar para fazer as provas precisa se dedicar, pois esse deve ser um certame bem concorrido.

Pensando nisso, hoje trouxemos uma lista com dicas para você estudar da melhor forma possível e estar 100% seguro no dia da prova. Por isso, não deixe de ler até o final para não perder nada importante.

6 dicas de preparação para concurso PM MG

A divulgação do novo edital para a PM MG surpreendeu muitos concurseiros. Ainda mais, considerando que em menos de um ano se passou desde o último certame para essa instituição.

Entretanto, em vez de se desesperar, é hora de direcionar o foco para uma dedicação intensa. Bem como, utilizar o edital recém-lançado como guia para uma preparação eficaz.

Veja a seguir as principais informações do que estudar para o novo concurso PM MG.

Disciplinas que devem cair no novo Concurso da PM MG

O novo concurso da PM Minas Gerais exige uma preparação abrangente em diversas disciplinas. Portanto, compreender profundamente as matérias que serão avaliadas é crucial. As disciplinas incluem:



1. Língua Portuguesa, Estudo e Interpretação de Texto

A avaliação de Língua Portuguesa é de extrema importância em qualquer concurso público, pois avalia a habilidade do candidato em se comunicar de maneira eficaz. Assim, além da gramática e ortografia, dominar a interpretação de texto é fundamental. Uma vez que, para responder à maioria das questões, é preciso compreender e interpretar o enunciado.

2. Literatura

A disciplina de Literatura, por sua vez, pode parecer muito complexa para alguns, mas sua importância não deve ser subestimada. Assim, estudar as principais obras literárias, autores e movimentos literários é essencial para responder adequadamente às questões relacionadas a essa matéria.

3. Noções de Língua Inglesa também deve cair no concurso PM MG

O conhecimento de Língua Inglesa é cada vez mais vital, pois o mundo nunca esteve tão globalizado. Portanto, para essa disciplina, é importante aprofundar-se em gramática, vocabulário e interpretação textual em inglês.

4. Noções de Direito e Direitos Humanos

Essa disciplina tem a ver com princípios correlatos ao direito e também com o conceito de direitos humanos. Sendo assim, os candidatos devem familiarizar-se com a legislação brasileira e as normas internacionais de direitos humanos.

5. Raciocínio Lógico-Matemático

Desenvolver habilidades de raciocínio lógico-matemático é possível com prática e estudo. A saber, essa disciplina consiste na resolução de problemas e na aplicação de conceitos matemáticos em situações do dia a dia.

6 dicas para se preparar para o concurso PM MG

Agora que temos uma compreensão das disciplinas abordadas no concurso da PM MG, é hora das dicas e métodos de estudo que podem otimizar o aprendizado e aumentar suas chances de aprovação.

1. Planejamento é essencial

Ter um plano de estudos lógico e simples é indispensável para se preparar para qualquer exame. Dessa forma, lembre-se de estabelecer metas diárias e semanais, dividindo o tempo de dedicação para cada disciplina com base em sua relevância e dificuldade. Além disso, inclua intervalos para descansar e revisar o conteúdo.

2. Bons materiais de estudo são excelentes aliados no concurso PM Mg

É muito importante utilizar material de estudo de alta qualidade e bem direcionado. Assim, evite perder tempo com extensos PDFs e opte por métodos de ensino dinâmicos que cubram todo o conteúdo do edital.

3. Faça resumos e anotações

Durante o estudo, faça resumos e anotações dos pontos-chave. Afinal, essa prática facilita a fixação do conteúdo e simplifica a revisão posterior. Ademais, use cores, marcadores e esquemas para deixar suas anotações mais visuais e fáceis de revisar.

4. Pratique com questões anteriores do concurso PM MG

Estudar com edições de concursos anteriores é um meio eficiente para testar o terreno na prática. Assim, você adquire familiaridade com o estilo das perguntas e pode testar seu conhecimento.

5. Mantenha uma rotina saudável

Ter uma rotina saudável desempenha um papel fundamental no sucesso nos concursos públicos. Então, garanta um sono adequado, adote uma dieta balanceada e incorpore atividades físicas à sua agenda diária.

Afinal de contas, o sincronismo entre o bem-estar físico e mental é de suma importância para otimizar a concentração e facilitar um aprendizado eficiente.

6. Faça revisões frequentes ao estudar concurso PM MG

A revisão é uma etapa crucial do processo de aprendizado. Portanto, separe um tempo para revisar o conteúdo que você estudou. Além disso, reforce os pontos-chave para garantir que você não tenha seu estudo arruinado pela curva do esquecimento.

Agora que você já sabe que terá um novo concurso PM MG e como se preparar para ele, coloque essas dicas em prática e boa sorte nas provas!