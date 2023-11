6 DICAS para não cair em GOLPES de EMPRÉSTIMO FALSO

Um dos problemas comuns, principalmente em tempos onde as pessoas precisam de dinheiro, são os golpes de empréstimo falso. Por isso, as medidas de segurança são itens de primeira necessidade na hora de procurar por esse tipo de serviço.

Então, para te ajudar na hora de contratar um empréstimo, criamos este artigo com as 6 principais dicas para não cair no golpe. Assim, se você quer saber mais sobre, continue lendo até o final.

Tipos de golpes de empréstimo falso mais comuns

Alguns tipos de golpe nessa área são mais comuns de acontecer. Por exemplo, quando você solicita o dinheiro, faz o primeiro pagamento e não recebe o valor que contratou. Apesar de parecer absurdo, é mais comum do que parece.

Ainda, as promessas de condições incríveis e milagrosas podem esconder condições ilegais ou de fraude. Outra possibilidade é a empresa usar seus dados pessoais para atividades ilícitas.

Clonagem de cartão, exposição de dados pessoais, furto do seu dinheiro. Todos esses podem acontecer quando você não se protege dessas situações. Por isso, é muito importante que você aprenda a identificar e se proteger desses golpes.

Leia mais: Empréstimo FRAUDULENTO: Saiba como agir e se PROTEGER contra golpes financeiros

Como evitar cair nos golpes de empréstimo falso

Dessa maneira, existem algumas medidas simples que você pode tomar antes de contratar um empréstimo. Elas visam evitar que você caia em golpes ou tenha seu dinheiro levado.

Assim, são atitudes básicas, formuladas pelas maiores empresas financeiras. Por isso, separamos as 6 principais dicas para você usar na hora de contratar um serviço, então leia com atenção.

1.Evite empresas sem histórico ou boa reputação

Escolher uma empresa sem saber qual o papel dela no mercado pode ser uma grande furada. Por isso, sempre que for escolher uma instituição, dê preferência para as com boa reputação.

Essa pode ser a diferença entre cair em um golpe ou não. Pesquise sobre o histórico da empresa, opinião de quem já contratou o serviço e se existem processos em nome dessa instituição.

Em alguns casos, pode ser que as empresas sem histórico ofereçam condições irrecusáveis. Porém, vale muito mais a pena apostar em um pouco mais de gastos, para não perder todo seu dinheiro (o crédito e o pagamento).

2.Cuidado com promessas milagrosas dos golpes de empréstimo falso

Você já deve ter ouvido várias vezes a frase: “Quando a esmola é demais, o santo desconfia”. Esse dito popular vale muito na hora de você pesquisar ofertas de empréstimo.

Taxas muito baixas, liberação muito rápida, condições perfeitas que nem parecem ser reais. Desconfie sempre, elas podem realmente não ser. Algumas empresas usam esse artifício como forma de pescar possíveis vítimas para o golpe.

Outra informação importante é: nunca deposite nenhum dinheiro par pagamento de empréstimo em contas pessoais de ninguém. Principalmente se forem de terceiros, ou contas de pessoas físicas.

Portanto, por mais sedutoras que as propagandas sejam, fique sempre atento. Cair no golpe pode ser uma mínima questão de inocência e acreditar nos milagres das financeiras. Valorize seu dinheiro e sempre se garanta em todos os aspectos.

3.Preserve suas informações pessoais

Jamais forneça dados pessoais antes de comprovar que uma empresa realmente é confiável. Eles podem ser usados para milhares de tipos de golpes diferentes. Por isso, primeiro tenha certeza para quem você vai enviar seus documentos.

Algumas empresas tem sistemas de informações próprios para resguardar seus dados pessoais. Se você estiver com dúvidas, pergunte, indague, queira saber o que a empresa faz para assegurar suas informações. E sempre confie desconfiando.

Leia também: Segredo revelado: Veja 10 dicas para conseguir seu EMPRÉSTIMO APROVADO

4.Pesquise em sites de reclamações sobre os golpes de empréstimo falso

As vezes, uma empresa pode ter um bom histórico, mas uma péssima qualidade na hora de fornecer serviços de empréstimo. Por isso, existem alguns sites na internet que podem te mostrar a quantidade de reclamações que a empresa tem.

Os sites como o Reclame Aqui podem te dar mais informações sobre serviços específicos, como o empréstimo. Veja o que outros clientes está falando sobre a empresa antes de contratar.

5.Não pague antes de receber o dinheiro

Nos serviços de empréstimo, primeiro você recebe o dinheiro, e depois realiza o pagamento das prestações. Não aceite dinheiro em parcelas, fora do combinado em contrato, ou só depois de pagar.

A modalidade em que você paga primeiro, para depois receber a cota de dinheiro é o consórcio. Porém, ele tem um tipo de contrato e formato totalmente diferente do empréstimo, e possui algumas regras legais importantes.

Então, até mesmo nessa modalidade é necessário ter um contrato formal, e a empresa também precisa ser idônea. Existem algumas grandes companhias que oferecem esse serviço, e todas com excelente reputação.

Portanto, não faça nenhum tipo de pagamento sem ter um contrato formal em mãos. E aproveite para ler o documento completo, inclusive as cláusulas mais complicadas, ou letras pequenas que estiverem no rodapé.

Além disso, se você não tem conhecimento da legislação, envie para algum especialista antes de assinar. Ele poderá fornecer mais esclarecimentos e tirar suas dúvidas sobre o conteúdo de forma mais segura.

6.Verifique se as informações da empresa são verdadeiras

Observe muito bem se as informações que a empresa exibe são verdadeiras. O endereço, CNPJ, telefone são bons indicadores para você verificar se a empresa realmente existe e se ela possui uma sede, ou local verdadeiro.

Portanto, com o Google podemos encontrar quase todas as informações que precisamos na Internet. Por isso, pegue as informações e coloque na barra de pesquisa para ver o que encontra.

Considerações finais sobre os golpes de empréstimo falso

Portanto, na hora de contratar uma empresa para conseguir um empréstimo, tenha sempre em mente as medidas básicas de segurança. Mesmo assim, ainda pode ser difícil de identificar alguns golpes.

Por isso, confiar no seu instinto pode ser fundamental. Na dúvida? Espere um pouco mais e não contrate. Avalie todos os ângulos e tenha paciência. O golpe está aí, cai quem não se previne.

Ainda, se você gostou desse conteúdo, não deixe de explorar mais outros tópicos por aqui. Assim, você fica por dentro das principais dicas de finanças e evita problemas mais graves, como roubo de informações ou perda de dinheiro.