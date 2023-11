6 maneiras de criar texto pequeno em discórdia: alterar o estilo do texto

Discord é uma das plataformas famosas mais utilizada por usuários que jogam muito ou que desejam conversar com centenas de pessoas ou mais. A plataforma Discord está sempre melhorando para facilitar as coisas aos usuários. Ao mesmo tempo, a plataforma fica cada dia mais interessante.

Da mesma forma, os usuários do Discord que usam a plataforma desejam explorar recursos interessantes. Um deles é a formatação de texto. Milhares de usuários estão pesquisando a consulta de Como fazer um texto pequeno no Discord. Estamos aqui com isso. Neste guia iremos ajudá-lo com os métodos através dos quais você poderá fazer pequenos textos

Como fazer um texto pequeno em discórdia

Existem diferentes maneiras pelas quais os usuários poderão fazer Texto Pequeno no Discord. Vamos listá-los um por um. Então, vamos verificá-los.

Através de crases

Muitos usuários podem conhecer essa forma de enviar textos menores no Discord. No entanto, existem milhares de usuários que ainda não sabem disso. Ao enviar o texto no Discord, coloque-o nos Backticks, onde o Discord irá personalizá-lo no texto pequeno. Muitos usuários fizeram isso para diminuir o texto. É uma das formas mais simples de enviar uma mensagem em texto menor. Isso é usado por milhares de usuários porque a forma de adicionar crases é muito fácil de lembrar.

`your small text` => You have to put the backticks to the sentence that you want to make smaller.

Através de sublinhado duplo

Na plataforma Discord, os usuários também podem diminuir o tamanho do texto usando o sublinhado duplo. Isso ocorre porque o Discord dá preferência ao sublinhado duplo, então funciona como uma instrução para diminuir o tamanho do texto caso alguém tenha adicionado um sublinhado duplo no início e no final da palavra. Os usuários podem fazer isso simplesmente assim: __word__. É uma das maneiras mais fáceis de enviar pequenos textos aos usuários.

__your small text__ => You have to put double underscores at the start and at the end of the words.

Através de Tildes

Os usuários também podem usar os Tildes no Discord para diminuir o texto. Existem muitos usuários que usam os Tils para diminuir o texto. É porque são muito simples de usar. Os usuários podem facilmente adicionar Tils às suas palavras, pois é muito fácil identificar e anexar às palavras. Você tem que fazer a palavra ficar assim: ~palavra~. Não é simples? É por isso que há muitos usuários que usam os Tils para diminuir o texto.

~your small text~ => You have to put double tildes at the start and at the end of the words.

Através de asteriscos duplos

Os usuários também podem usar os Asteriscos Duplos para diminuir o texto no Discord. Muitos usuários o utilizam para fazer o texto parecer menor. Muitos usuários o utilizam porque é muito fácil encontrar a palavra-chave e adicioná-la à palavra. Além disso, quem já usou o WhatsApp deve conhecer os Asteriscos Duplos. Você deve adicioná-lo simplesmente como: **palavra**. É isso, seu texto começará a parecer menor quando você enviá-lo.

**your small text** => Make sure to add the double asterisks at the start and the end of the words.

Os usuários que usam o Discord há muito tempo podem conhecer a Spoiler Tag. Quem não sabe, não deve se preocupar com isso. As tags Spoiler também funcionam para tornar o texto pequeno. Eles só precisam adicionar as tags Spoiler como esta: || palavra ||. Muitos usuários usam isso porque é mais conveniente acessá-lo. Você também pode tentar usar o || palavra || no Discord para torná-lo pequeno. Os usuários também podem tentar usar isso, pois também será fácil lembrar a sintaxe para diminuir o texto. Porém, as Spoiler Tags não funcionam em todas as versões.

||your small text|| => Make sure to add the Spoiler Tags at the start and the end of the words.

Através de Markdown

Os usuários podem tentar usar o Markdown para diminuir o texto no Discord. Muitos usuários podem conhecer a sintaxe do Markdown, enquanto muitos usuários podem não saber muito sobre ele. No entanto, você pode usar isso facilmente no texto como este: ^palavra^. Muitos usuários usam isso, pois é uma das maneiras mais convenientes de diminuir o texto. Assim, se você quiser usar o Markdown para diminuir o texto, você pode usá-lo como o comando abaixo.

^your small text^ => Make sure to add the Markdown at the start and the end of the words.

Observação: As formas acima podem ser usadas para personalizar o texto para que pareça diferente e pequeno. Mas, nos clientes atualizados, algumas das opções acima podem não funcionar. Então você tem que usar todos, e o que você mais gosta, comece a usar.

Isso é tudo neste guia. Muitos usuários estavam procurando maneiras de personalizar o Text of Discord. Neste guia, listamos as maneiras pelas quais você pode fazer isso facilmente. Esperamos que este guia tenha sido útil para você.

