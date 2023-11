6 maneiras principais de consertar o controlador COD Modern Warfare 3 que não funciona

Modern Warfare III (MW3) é outra entrada na franquia Call of Duty, que há muito é a favorita dos jogadores. Não é de admirar que tantos jogadores ainda gostem de jogar em consoles, com seu enredo envolvente, intensas batalhas multijogador e gráficos impressionantes. Embora MW3 seja um programa de software complexo, ocasionalmente ele encontra erros, e uma das maiores frustrações para os jogadores é quando seus controladores param de funcionar. Aqui, falaremos sobre algumas correções básicas que o ajudarão a resolver o problema de não funcionamento do controlador Call of Duty: Modern Warfare III. Portanto, vamos começar com o guia.

Qual é o motivo do problema de não resposta do controlador?

Em jogos, como Call of Duty: Modern Warfare III (MW3), “Controlador não funciona”Os problemas podem ser causados ​​​​por várias causas de hardware e software. Para diagnosticar e resolver o problema de forma eficaz, você precisa compreender essas causas potenciais. Estas são algumas das razões mais comuns pelas quais os controladores não respondem:

Problemas de bateria ou energia: Problemas de energia são uma das principais causas de um controlador que não responde. Talvez você não consiga usar um controle sem fio se a bateria estiver descarregada ou se o carregamento for insuficiente. Certifique-se de que o controlador com fio esteja conectado firmemente ao console e que o cabo esteja funcionando corretamente.

Conectividade do controlador: Para funcionar corretamente, os controladores sem fio precisam manter uma conexão estável com o console. Existem vários motivos pelos quais um controlador pode não responder, incluindo interferência de outros dispositivos, bateria fraca ou sinal fraco. Você deve garantir que seu controlador esteja dentro do alcance do console e possa vê-lo claramente.

Falhas de hardware do controlador: É possível que os controladores desenvolvam problemas de hardware ao longo do tempo, como botões desgastados ou um stick que não responde. Existe a possibilidade de que a falta de resposta seja causada por danos físicos ou desgaste. Se os botões estiverem com defeito ou houver danos visíveis no controlador, você deve inspecioná-lo.

Configuração do controlador: Você pode ter problemas de falta de resposta ou mapeamento incorreto de botões se usar as configurações erradas do controlador no jogo ou no console. Certifique-se de que as configurações do jogo e do sistema do console estejam configuradas corretamente.

Sincronização do controlador: Os consoles de jogos e controladores sem fio devem estar sincronizados ou emparelhados corretamente. Durante o emparelhamento, se a conexão for perdida ou interrompida, o controlador poderá não responder.

Compatibilidade do controlador: Certifique-se de que o controlador que você está usando seja compatível com o jogo e o console que você está usando. É possível que diferentes controladores sejam incompatíveis entre si, o que pode causar problemas na sua utilização.

Correção: o controlador COD Modern Warfare III não funciona

Então, aqui estão algumas correções que ajudarão você a resolver o problema do controlador Call of Duty: Modern Warfare III que não funciona:

Correção 1: reinicie seu console

Há uma chance de que seu PS4 seja a causa do problema, mesmo que a maioria dos problemas do controlador resultem do controlador. Se for esse o caso, você precisará reiniciar o console antes de prosseguir com a solução de problemas.

Você pode reiniciar seu sistema PS4 segurando o botão PS para abrir o Menu rápidoe, em seguida, selecionando Energia > Reiniciar PS4. Seu console PS4 pode ser acessado pressionando e segurando o botão Liga / Desliga até ouvir dois bipes. Você pode ligá-lo novamente pressionando o botão Liga / Desliga novamente quando estiver totalmente desligado (sem nenhuma luz na frente). Luzes laranja indicam que o sistema entrou no modo de repouso, que não é um desligamento completo.

Veja se usar o controlador novamente após uma reinicialização (usando um cabo USB, se necessário) corrige o problema.

Correção 2: esqueça e emparelhe novamente seu controlador PS4

É possível excluir um controlador que está tendo problemas com o controlador porque não está funcionando. Em seguida, selecione a entrada DualShock 4 em Configurações > Dispositivos > Dispositivos Bluetooth – é aquele sem luz verde.

No entanto, ao pressionar o botão Opções em seu controlador, selecione Esqueça o dispositivo. Ao fazer isso, seu PS4 removerá o dispositivo da memória, então você terá que emparelhá-lo novamente.

Pode ser uma boa ideia tentar um método de emparelhamento ligeiramente diferente agora: configurar o controlador PS4 para emparelhar novamente sempre que você ligar. Isso pode ser feito desligando completamente o PS4 (conforme explicado anteriormente).

O controlador problemático agora deve estar conectado ao console por meio de um cabo USB depois de desligado. Esperançosamente, o botão PS ligará o controlador e o emparelhará ao mesmo tempo.

Correção 3: reinicie seu controlador

Para alguns jogadores, desligar e reiniciar o aplicativo funcionou. Há uma diferença entre fechar um aplicativo e minimizá-lo. Este problema não pode ser resolvido minimizando o aplicativo, mas mantendo o bloco aberto.

Se o controlador e o jogo não conseguirem se conectar corretamente, fechar o aplicativo e reiniciá-lo às vezes pode resolver o problema. Reiniciar o telefone e depois reiniciar o jogo também pode resolver esse problema, segundo alguns jogadores.

Correção 4: verifique as baterias

Você pode não perceber, mas se estiver usando um dispositivo alimentado por bateria, mesmo que seja recarregável, você pode estar sem bateria. Pode ser um sinal para substituí-las se as baterias ficarem descarregadas com mais frequência à medida que envelhecem. Depois disso, verifique se o problema de não funcionamento do controlador Call of Duty: Modern Warfare III foi resolvido ou não.

Correção 5: experimente diferentes portas USB

Pode haver limitações nas opções de conectividade em controladores cabeados. É uma boa ideia alterar as portas USB se você estiver enfrentando problemas de conectividade devido ao envelhecimento das portas. Você saberá se algo está errado com sua porta ou cabo se ouvir um pequeno sinal sonoro enquanto o controlador não estiver funcionando.

Correção 6: reinicie seu controlador

Pode ser necessário redefinir completamente o controlador se ele ainda não se conectar sem fio. Siga esses passos:

Desconecte o cabo Ethernet do PS4 ou PS5 ou desconecte temporariamente o roteador sem fio da Internet. É possível que os sinais da Internet interfiram na conexão do controlador. Você pode encontrar o botão reset próximo ao parafuso ao lado do botão L2 virando o controlador de cabeça para baixo. Coloque um clipe de papel na abertura e segure o botão por cinco segundos. Depois disso, um cabo de carregamento USB deve ser conectado ao controlador PS4 para carregar o controlador. Inicie o PlayStation 4. No controlador, pressione o botão PS. Deve haver um bipe com o controlador emparelhando o console com o controlador.

No entanto, se o PS4 e o controlador ainda não se conectarem, pode ser necessário entrar em contato com o suporte do PS4 da Sony.

Então, isso é tudo que temos para você sobre como corrija o problema do controlador Call of Duty: Modern Warfare 3 que não funciona. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Para mais informações, comente abaixo e nos informe.

