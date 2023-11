6 maneiras principais de corrigir erro Starlink sem sinal recebido

Starlink já existe há algum tempo. Com mais dias de serviço, os usuários agora são mais capazes de encontrar problemas que já estão ocorrendo e acontecendo. Um desses erros é o erro Starlink sem sinal recebido. Se você enfrenta esse problema regularmente ou o enfrenta de repente hoje, não se preocupe.

Os usuários do Starlink geralmente enfrentam problemas drásticos que normalmente são corrigidos com o tempo ou após seguir algumas etapas. Neste guia, mostraremos como você pode corrigir o erro Starlink sem sinal recebido, o que isso significa e o que o causa.

O que é o erro Starlink No Signal Received e o que o causa?

O erro Starlink sem sinal, como o nome sugere, é o problema quando o satélite Starlink não consegue se conectar à Internet porque não há sinal. Sem sinal, não há internet e, portanto, não há uso do Starlink.

O erro Starlink sem sinal recebido normalmente significa que você não terá conexão com a Internet e enfrentará problemas mesmo ao tentar se conectar. As razões por trás disso são muitas, mas algumas das possíveis são:

Mau tempo

Obstruções que bloqueiam o sinal dos satélites

Nenhuma rede ou servidor Starlink inativo

Prato sujo

Estas são algumas das razões mais comuns. Na próxima seção, aprenderemos como corrigi-los um por um.

Como corrigir erro Starlink sem sinal recebido 2024

Aqui estão 6 maneiras que certamente corrigirão o erro de não recebimento de sinal do Starlink. Certifique-se de seguir essas correções na ordem em que são mencionadas e não pule.

1. Sem cobertura de satélite

Embora o Starlink já exista há algum tempo, ainda é novo em comparação com seus concorrentes. No entanto, o Starlink está forte e, presumivelmente, haverá satélites suficientes no céu para evitar problemas de cobertura no futuro.

A partir de agora, nenhum erro de sinal recebido pode significar que não há satélites próximos que possam se conectar ao Starlink. Como Starlink é um novo player no mercado, nenhum erro de sinal recebido pode ocorrer. Mas fique tranquilo, isso será consertado depois de algum tempo; até então, você pode conferir as outras correções.

2. Reinicie seu Starlink

Reiniciar o Starlink é o primeiro passo para corrigir o erro de não recebimento de sinal do Starlink. Se você enfrenta esse erro regularmente, mas espera que ele seja corrigido, provavelmente você está errado. Agora, você deve reiniciar o Starlink.

Infelizmente, o Starlink não fornece instruções claras sobre como reiniciar o satélite, o mastro ou o roteador. Como resultado, aqui estão as etapas envolvidas na reinicialização:

Se você quiser reiniciar seu Starlink da maneira mais fácil possível, basta retirar o plugue principal. Aguarde cinco minutos e coloque-o novamente. Se você está procurando uma forma sistemática, abra o aplicativo Starlink. Em seguida, toque em Configurações e clique em Reiniciar.

O próximo método é instantâneo e não resolve problemas. Se você quiser resolver problemas, desligar o plugue e esperar um pouco é a melhor solução. No entanto, se a reinicialização não resolver o seu problema, prossiga com a próxima correção.

3. Verifique o seu clima

O clima é natureza e você não pode fazer nada contra isso. No entanto, é uma preocupação geral que, se o tempo estiver ruim, o erro de nenhum sinal recebido do Starlink possa ser inevitável. Isso vale se você notar que está chovendo, nevando ou que há nuvens lá fora.

Se for esse o caso, você não pode fazer nada além de esperar até que o tempo melhore. Assim que o tempo estiver bom, seu Starlink poderá se conectar automaticamente ou você poderá reiniciar novamente por conveniência.

4. Verifique se há obstruções

A próxima coisa que você precisa fazer se nenhum sinal recebido do Starlink se tornar regular é verificar se há obstruções. Com obstruções, seu Starlink pode ter dificuldade para se conectar à constelação de satélites, resultando em uma conexão de Internet ruim.

Verificar obstruções é fácil. Você só precisa abrir o aplicativo móvel Starlink e tocar em Obstruções. Se a página mostrar mais de 10%, nenhum erro de sinal recebido deverá ser normal. Nesse caso, você deve tentar montar seu Starlink em uma altitude maior. Se as obstruções não forem o seu problema, prossiga com a próxima correção.

5. Limpe o prato Starlink

Embora isso possa parecer um pouco convencional, às vezes, limpar a antena ou satélite Starlink pode resolver o problema na correção do erro de sinal não recebido. No entanto, você deve saber que este é um processo tedioso se você não for prático ou flexível o suficiente.

Antes de fazer isso, certifique-se de desconectar seu Starlink. Neste método, você terá que subir no telhado ou abaixar a antena, dependendo da opção de montagem do seu Starlink. Quando estiver com o prato Starlink em mãos, use um pouco de álcool isopropílico e um pano de microfibra de algodão para observar a superfície externa.

Certifique-se de que o líquido não entra no prato. Mesmo que entre, você não precisa se preocupar. O álcool irá evaporar após um certo período de tempo.

6. Verifique se há problemas de software

Às vezes, a culpa é do software. Se você usa o Starlink regularmente, precisa ficar de olho nas atualizações de firmware do Starlink. Caso contrário, você deve verificar como atualizar o firmware Starlink. Para começar, não há opção de fazer isso sozinho. No entanto, existe uma maneira simples de acionar atualizações de software.

A versão mais recente do firmware Starlink é a versão: 5a923943-5acb-4d05-ac58-dd93e72b7862.uterm.release.

Veja como você pode verificar a versão do firmware:

Abra o StarLink aplicativo. Role para baixo e toque em Avançado. Você encontrará a versão do software listada no StarLink seção rotulada como Programas. Verifique o tempo de atividade. Se for antigo, significa que seu Starlink não é atualizado há muito tempo. Como dito anteriormente, você não pode atualizar, mas pode ser acionado por uma reinicialização. Retire o plugue e espere um pouco.

Depois que o Starlink for atualizado, você não deverá ver o erro de sinal não recebido. No entanto, o firmware não será atualizado se não houver conexão com a Internet disponível, conforme explicado na correção anterior.

Quanto tempo leva para o Starlink receber o sinal?

Em geral, seu Starlink receberá um sinal imediatamente assim que você configurar seu Starlink pela primeira vez. Você também pode experimentar isso se continuar olhando para o prato. Ao se conectar pela primeira vez, seu Dishy encontrará satélites, estabelecerá uma conexão e a Internet começará a funcionar.

No entanto, quando você recebe o erro de sinal não recebido, pode ser um processo longo e parece imprevisível entender quando o Starlink receberá o sinal. Se você já esperou muito tempo, agora é hora de entrar em contato com o suporte Starlink e informá-los sobre o problema. Em geral, se você receber o Starlink sem sinal recebeu um erro e seguir nosso guia com atenção, seu erro deverá ser resolvido e o Starlink receberá um sinal em 30 minutos.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO: