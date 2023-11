60 milhões de cartões de crédito podem ser cancelados por ESTE motivo

O anúncio do limite de 8% de juros no rotativo do cartão de crédito no Brasil causou uma onda de preocupação no mercado. Durante a teleconferência de resultados do banco Itaú com analistas de mercado, o CEO Milton Maluhy Filho fez um alerta surpreendente: esse novo limite poderia resultar no cancelamento de 60 milhões de cartões de crédito em todo o país.

A medida, que visa reduzir a taxa de juros abusiva no rotativo dos cartões de crédito e aliviar o endividamento dos consumidores, vem sendo amplamente discutida entre as autoridades reguladoras e os bancos. No entanto, Milton Maluhy Filho, CEO do Itaú, alertou que essa decisão terá um impacto significativo sobre o setor financeiro.

“Se temos 8% de juros, temos que cortar – o país como um todo (tem que cortar). Sessenta milhões de cartões de crédito precisam ser abandonados e também você pode ter um impacto de R$ 350 bilhões na economia, porque você vai tirar essas pessoas do mercado consumidor“, disse Milton Maluhy ao analista Jorge Kuri, do Morgan Stanley.

Maluhy adverte sobre abordagem política da questão do rotativo

Durante um discurso proferido em uma conferência econômica, Milton Maluhy Filho, CEO do Itaú, lançou um alerta em relação à discussão em torno do limite de juros no rotativo dos cartões de crédito. Para ele, a questão está envolta em uma narrativa perigosa e está sendo tratada de forma predominantemente política, em detrimento da abordagem técnica necessária.

O executivo enfatizou que, se a questão não for resolvida dentro do prazo estabelecido pela lei recentemente aprovada no Congresso Nacional, que prevê um limite de 90 dias para a implementação da medida, a adoção automática do teto de 8% de juros no rotativo não será suficiente para resolver os desafios atuais. Maluhy Filho argumentou que embora essa mudança possa resultar em uma redução das taxas, ela não resolverá outras questões que estão em jogo.

O pronunciamento do CEO do Itaú desencadeou um debate sobre a abordagem que deve ser adotada em relação ao problema do rotativo dos cartões de crédito no Brasil. Enquanto o prazo de 90 dias se aproxima, a pressão está aumentando para que as partes envolvidas encontrem uma solução que seja, ao mesmo tempo, justa e eficaz.

Rotativo do cartão de crédito



O rotativo do cartão de crédito é um termo amplamente discutido no contexto das finanças pessoais e do mercado financeiro, e seu impacto nas finanças dos consumidores é significativo. Isso ocorre porque o rotativo é um mecanismo que permite aos titulares de cartões de crédito pagar apenas uma parte do valor total devido a cada mês, enquanto o saldo restante é transferido para o mês seguinte.

De acordo com dados do Banco Central do Brasil, em setembro deste ano a taxa de juros no rotativo do cartão de crédito atingiu impressionantes 441,1% ao ano. Isso significa que, se o consumidor não pagar o valor total devido na fatura do seu cartão de crédito e optar por rolar o saldo, estará sujeito a uma taxa de juros anual extremamente elevada sobre o valor não pago.

Em suma, o rotativo do cartão de crédito é uma opção de financiamento que pode ser prática, mas que pode se tornar um fardo por conta das altas taxas de juros. Desse modo, é fundamental que os consumidores estejam cientes dessas taxas para evitar o acúmulo de dívidas.