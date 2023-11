7 maneiras de corrigir o não carregamento do Dolby Access no Windows 10/11

Os usuários do Windows podem acessar o Dolby Access por meio do aplicativo oficial Dolby. Os sons Dolby Atmos estão disponíveis em alto-falantes e fones de ouvido com o aplicativo Dolby Atmos. Você pode ativar o recurso Dolby Atmos em alto-falantes com Dolby Access.

Este padrão de qualidade exige o uso de amplificadores, barras de som ou alto-falantes compatíveis com ele. Você também pode ouvir ruídos irritantes se não ouvir o Som. Recentemente, muitos usuários relataram que o Dolby Access não funciona após a atualização do Windows.

Sim, eles reclamam que estão enfrentando o Acesso Dolby não carrega Emitir. Essa é a razão pela qual estamos aqui. Neste artigo, mencionamos algumas soluções básicas que você pode tentar para resolver esse problema.

Como corrigir o problema de não carregamento do Dolby Access

Aqui estão algumas correções que você precisa realizar para corrigir o Acesso Dolby não carrega Emitir:

Execute o verificador de segurança

Há uma grande chance de que algo esteja errado com o seu computador, como vírus, malware, spyware, etc. O ideal é que essas ameaças sejam eliminadas e destruídas para serem eliminadas do sistema. Não é recomendado usar aplicativos de terceiros para remover esses vírus. Use a Ferramenta de Remoção de Software Malicioso do Windows da Microsoft.

Abrir CORRER imprensa Ganhar + R ao mesmo tempo.

Então, digite MRT e clique OK .

Para abrir uma nova janela, clique em Próximo na tela.

A seguir, selecione Verificação completa e clique Próximo

Sua melhor aposta é deixar o MRT verificar toda a sua unidade. Portanto, deixe o MRT verificar todo o seu disco rígido. Depois disso, seja paciente e não interrompa o processo de digitalização. Aguarde até que o PC com Windows termine a digitalização.

Depois disso, clique Terminar . É isso. Agora, você verá que o problema de não carregamento do Dolby Atmos desapareceu.

Reinstale o Dolby Access

É possível fazer qualquer coisa com a nova estrutura de gerenciamento de aplicativos da Microsoft Store. Na Microsoft Store, agora você pode baixar, instalar e reinstalar programas populares.

O Dolby Access já vem incluso na loja, então você não precisará instalá-lo separadamente. No entanto, se você já possui o aplicativo Dolby Atmos em seu PC com Windows 11, você deve desinstalá-lo antes de baixar a versão mais recente:

Vou ao Loja da Microsoft e procure por Dolby Atmos . Acerte o Instalar botão depois de encontrar o aplicativo apropriado. No entanto, você não pode instalá-lo se não estiver conectado com sua conta da Microsoft. Primeiramente, entrar com sua conta da Microsoft e instale-o. Então é isso. Agora ele será instalado no seu PC pelo Windows. Depois de terminar, abra o Dolby Access na área de trabalho. Caso contrário, use os outros métodos listados abaixo se ele não abrir corretamente e sem erros.

Execute o solucionador de problemas de áudio

Sempre que encontrar qualquer problema ao usar o Windows 10/11, você pode usar o solucionador de problemas integrado para resolver o problema de Dolby Access Not Load que pode ocorrer.

Para resolver o problema de não carregamento do Dolby Access em seu PC com Windows 11, você também pode tentar solucionar o dispositivo de áudio com o solucionador de problemas. Você pode acessar esses solucionadores de problemas seguindo estas etapas:

No Configurações do Windows Clique no Sistema guia e selecione Solucionar problemas Clique em Outros solucionadores de problemas A seguir, selecione o Reproduzindo áudio opção e clique no Correr botão. Então você terminou. Depois, verifique se o problema de não carregamento do Dolby Access foi resolvido com o seu Dolby Audio seguindo as instruções na tela.

Redefinir acesso Dolby

Agora é possível redefinir o Dolby Access ou Dolby Audio no Windows 11 usando a atualização de patch mais recente. Na verdade, este é um excelente novo recurso que não apenas permitirá aos usuários redefinir suas contas, mas também ajudará a remover alguns bugs irritantes que impedem o funcionamento do Dolby Atmos no sistema.

Você poderá redefinir seu Dolby Access para restaurar as configurações padrão depois de redefinir suas preferências. É provável que você precise reconfigurar seus dispositivos depois de redefinir o programa para recuperar os dados de conexão adicionados. Para restaurar o acesso Dolby Atmos, siga as etapas abaixo:

Clique no botão Iniciar, digite Aplicativos e recursos e abra-o.

No Aplicativos e recursos resultado, clique no Configurações botão.

Na lista de aplicativos, encontre Dolby Access.

Selecione Opções avançadas do aplicativo.

Clique no Reiniciar botão na parte inferior.

Clique em Reiniciar novamente para confirmar a ação.

Depois que o Dolby Access for redefinido, tente iniciar o aplicativo novamente e veja se ele carrega corretamente.

Reverter a placa de som

Você deve reverter sua placa de som se tiver recebido uma atualização e o Dolby Access não estiver carregando desde então.

Usando o Tecla Windows + X teclas juntas, toque Gerenciador de Dispositivos . Para ver todos os adaptadores de som, clique em Controladores de som, vídeo e jogos . Depois, clique com o botão direito no placa de som e selecione Propriedades Tocar Driver de reversão para reverter para uma versão mais antiga. Se quiser reverter sua placa de som, você precisa esperar até que o Windows reinicie.

Desativar dispositivos de rede

Você pode desativar todos os dispositivos de rede antes de iniciar o aplicativo Dolby Access se estiver enfrentando longos tempos de carregamento ao minimizar o aplicativo.

Isso pode fazer com que o aplicativo carregue imediatamente, de acordo com a sugestão do usuário. Siga estas etapas para desativar dispositivos de rede:

Procurar Gerenciador de Dispositivos no menu Iniciar.

Para abrir o aplicativo, clique no Gerenciador de Dispositivos resultado.

Certifique-se de que o Adaptadores de rede categoria é expandida.

Para desativar um dispositivo de rede, clique com o botão direito nele e selecione Desativar dispositivo .

Se o Dolby Access não carregar imediatamente após desativar todos os dispositivos de rede, reinicie o computador e tente novamente.

Dependendo do resultado deste método, pode ser necessário atualizar os drivers de rede ou solucionar problemas das configurações de rede para resolver o problema.

Se você tentou todas as correções sugeridas neste artigo e ainda recebeu esse erro, não se preocupe! Ao usar o aplicativo Dolby Access, você ainda tem uma opção para resolver o erro que está enfrentando.

Você pode entrar em contato com a equipe do Dolby Access e perguntar sobre isso. Além disso, eles irão ajudá-lo a resolver o problema de Dolby Access não carrega em PCs com Windows 11.

