Como temos visto ultimamente, a divulgação dos editais dos concursos têm ocorrido bem próximo da aplicação das provas, com 60, no máximo 90 dias de antecedência na maioria das vezes. Então, acelerar os estudos pós-edital é, no mínimo, muito importante para quem quer aumentar suas chances de aprovação.

Afinal, iniciar os estudos após a publicação do edital de um concurso público já é desafiador, especialmente quando o tempo é escasso e a concorrência é acirrada. No entanto, com uma abordagem estratégica e disciplina, é possível otimizar seu tempo e maximizar os resultados.

Pensando nisso, hoje trouxemos uma lista com formas simples mas eficazes de intensificar os estudos depois que o edital sai e, assim, não perder tempo e nem espaço para os concorrentes. Portanto, leia até o final e não perca nada, pois essas dicas podem ser o empurrão que você precisava se sair bem no certame.

8 formas de acelerar os estudos pós-edital

Se você é um concurseiro experiente sabe que depois que o edital sai, é uma correria danada, não é mesmo? Afinal, é ali que você fica sabendo o conteúdo programático, quais serão as etapas da prova e muito mais.

Assim sendo, mesmo que você já esteja se preparando há tempos para o certame, é importante acelerar a preparação nessa fase, pois é como se fossem os últimos metros antes da linha de chegada, digamos assim. Então, para não acabar sendo ultrapassado pelos concorrentes, veja a seguir algumas dicas simples mas eficazes de intensificar os estudos depois da publicação do edital.

1. Organize um cronograma realista

Um cronograma bem estruturado é a espinha dorsal do seu plano de estudos. Então, divida o tempo disponível de forma equilibrada entre as disciplinas, dando prioridade àquelas em que você possui menos conhecimento.

Além disso, lembre-se de incluir intervalos regulares para descanso, pois a fadiga mental pode prejudicar o desempenho.

Uma boa dica nesse sentido é usar a técnica Pomodoro, que consiste em estudar por 25 minutos e descansar por 5. Faça isso várias vezes até completar 2 ou 3 horas.

2. Priorize o estudo das disciplinas cuja pontuação é maior

Analise o peso de cada disciplina no concurso e concentre seus esforços nas áreas que têm maior pontuação. Dessa forma, você otimiza seu tempo, focando nos tópicos que podem fazer a diferença na sua classificação final.

3. Utilize materiais atualizados para acelerar os estudos pós edital

Lembre-se de que os materiais de estudo que você está utilizando devem estar alinhados com o conteúdo programático do edital e ser atualizados. Isso porque os concursos públicos costumam cobrar informações recentes, e estudar por materiais desatualizados pode levar a equívocos.

4. Simule ambientes de prova

Faça simulados regularmente para se acostumar com o ambiente de prova e a dinâmica do exame. Além disso, a prática constante ajuda a identificar suas áreas de fraqueza, permitindo que você direcione seus esforços de estudo de maneira mais eficaz.

Coloque um cronômetro para marcar o tempo de duração da prova para se acostumar com o clima de pressão real do dia do concurso. Além do mais, sabendo em quanto tempo você responde a cada questão, fica mais fácil distribuir e gerenciar o tempo.

5. Estabeleça metas cumpríveis para acelerar os estudos pós-edital

Defina metas de estudo diárias e semanais realistas. Afinal, estabelecer objetivos alcançáveis mantém a motivação elevada e proporciona uma sensação de realização à medida que você os atinge.

Em contrapartida, evite se sobrecarregar com expectativas irreais, o que poderia levar à desmotivação.

6. Aposte em técnicas de memorização

Utilize técnicas de memorização eficazes, como mapas mentais, flashcards e resumos. Afinal de contas, essas ferramentas podem ajudar a consolidar o conhecimento de forma mais rápida e eficiente, facilitando a revisão dos principais conceitos antes da prova.

7. Mantenha um estilo de vida saudável

O bom desempenho nos estudos está intrinsecamente ligado a um estilo de vida saudável. Então, para acelerar os estudos pós-edital, certifique-se de ter uma boa noite de sono, manter uma dieta equilibrada e incluir alguma forma de atividade física na sua rotina.

É importante lembrar que um corpo e mente saudáveis contribuem significativamente para o aprendizado eficaz.

8. Participe de grupos de estudo e redes sociais especializadas

Por fim, juntar-se a grupos de estudo ou participar de comunidades online relacionadas ao concurso pode ser uma estratégia valiosa. Afinal, compartilhar conhecimentos, tirar dúvidas e receber apoio de outros candidatos podem enriquecer sua preparação e proporcionar insights valiosos.

Gostou de conhecer essas 8 formas de acelerar os estudos pós-edital? Agora coloque as dicas em prática e aumente as suas chances de aprovação!





Fonte: Notícias Concursos