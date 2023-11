8 maneiras de corrigir a configuração do DirectX que não conseguiu baixar o arquivo, tente mais tarde Erro

DirectX é essencial para rodar jogos no Windows; sem isso, muitos jogos podem não funcionar. O DirectX está incluído no Windows por padrão, independentemente da placa gráfica que você possui, mas você pode optar por baixar manualmente o arquivo de atualização e instalá-lo se o seu PC estiver usando o DirectX antigo.

‘A configuração do DirectX não conseguiu baixar o arquivo, tente mais tarde’ é um problema comum que pode ser encontrado ao baixar e instalar o DirectX da Internet. Se você estiver enfrentando esse problema, provavelmente é devido a uma conexão de rede ou antivírus/firewall que interrompeu o download.

A configuração do DirectX não pôde baixar o arquivo, tente novamente mais tarde: correção

Vamos examinar alguns métodos para corrigir o erro ‘A configuração do DirectX não conseguiu baixar o arquivo, tente mais tarde’ no Windows.

1. Forçar reinicialização da configuração do DirectX

A primeira coisa que você deve fazer é fechar a configuração do DirectX no Gerenciador de Tarefas e reiniciar o processo novamente. É assim que você pode fazer isso-

Lançar Gerenciador de tarefas através Ctrl + Shift + Esc atalho de teclado.

Debaixo de Processos guia, procure por Configuração do DirectX .

Selecione o processo e clique em Finalizar tarefa .

Faça o mesmo para todos os processos relacionados à configuração do DirectX.

Depois disso, execute o instalador DirectX novamente.

2. Verifique sua conexão com a Internet

A próxima coisa que você deve fazer é verificar sua conexão com a Internet. Você pode usar estes sites e ferramentas de teste de velocidade da internet para verificar o desempenho da sua internet. Se a velocidade da sua internet flutua muito, é por isso que você não consegue instalar o DirectX.

Você pode tentar as seguintes etapas para resolver a conexão com a Internet-

Desconecte a rede atual do seu PC e conecte-se novamente.

Reinicie o seu roteador (ou hotspot móvel) e conecte seu PC à rede novamente.

Se você tiver alguma outra rede disponível, poderá conectar-se a ela.

3. Liberar DNS

Se não houver nenhum problema com sua conexão com a Internet, mas você ainda estiver enfrentando o erro ‘A configuração do DirectX não conseguiu baixar o arquivo, tente mais tarde’ no Windows, você pode tentar liberar o DNS. Siga as etapas abaixo para fazer isso-

Imprensa o janelas chave para abrir o Menu Iniciar .

o Tipo Prompt de comando selecione-o nos resultados e clique em Executar como administrador .

No prompt do UAC que se abre, clique em Sim continuar.

Agora, execute o seguinte comando-

Agora você pode fechar o prompt de comando e tentar instalar o DirectX novamente.

4. Desative Firewall e Antivírus em seu PC

Muitas vezes, o antivírus e o firewall podem interromper o processo de instalação do DirectX, devido ao qual você pode enfrentar o erro ‘A configuração do DirectX não conseguiu baixar o arquivo, tente mais tarde’ no Windows. Mesmo que você não tenha nenhum antivírus/firewall de terceiros instalado, o antivírus e o firewall integrados no Windows podem funcionar e causar esse problema. Tente desabilitar o firewall e tente instalar o DirectX novamente. Se isso não ajudar, então desabilitar o antivírus junto com o firewall.

5. Desative a VPN

Se você estiver usando uma VPN ao instalar o DirectX, sugerimos que você a desative por enquanto. As VPNs podem bagunçar a rede e interromper o processo de instalação. Desative a VPN e continue com o processo.

6. Redefinir configurações de rede

Ainda enfrentando o mesmo problema? Tente redefinir as configurações de rede e veja se isso resolve o problema. Veja como você pode fazer isso-

aperte o Windows + eu combinação de teclas e vá para o Rede e Internet aba.

Aqui, no painel direito, clique em Configurações avançadas de rede .

Agora, clique no Redefinição de rede opção.

Depois disso, clique no Redefinir agora botão.

Agora você terá que reiniciar o seu PC para que as alterações sejam feitas.

Conecte seu PC à rede novamente e, desta vez, você não deverá enfrentar problemas ao instalar o DirectX.

7. Instale o .Net Framework 3.5

Você precisa do .Net Framework 3.5 para instalar o DirectX sem problemas. Se você não o tiver, poderá enfrentar o erro ‘A configuração do DirectX não conseguiu baixar o arquivo, tente mais tarde’ no Windows. Siga as etapas abaixo para fazer isso-

Abra o Menu Iniciar procurar Liga ou desliga características das janelas e pressione Digitar .

No Recursos do Windows janela, marque a caixa de seleção ao lado de .NET Framework 3.5 (inclui .NET 2.0 e 3.0) .

Feito isso, clique em OK .

Agora, clique em Deixe o Windows Update baixar os arquivos para você para baixar e instalar o .Net Framework 3.5

Quando terminar, reinicie o seu PC.

Se o .Net Framework 3.5 já estiver instalado no seu PC, mas você ainda estiver enfrentando o problema, provavelmente há algum problema com o .Net framework. Você pode executar a ferramenta de reparo do .NET Framework para reparar o .NET 3.5. Abaixo estão as etapas para ajudá-lo a fazer isso-

Clique aqui link para baixar a ferramenta de reparo do .NET Framework em seu PC.

Execute o arquivo de configuração depois de baixado.

Siga as instruções na tela para executar a ferramenta .NET Framework Repair.

8. Use a configuração de tempo de execução do usuário final DirectX

Se você estiver enfrentando problemas ao instalar o DirectX com o instalador da web, poderá usar a configuração do tempo de execução do usuário final para instalá-lo. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Baixe a configuração do DirectX End-User Runtime clicando aqui link .

Quando o arquivo for baixado, abra o Explorador de arquivos (através Janelas + E atalho de teclado) e vá para o local onde o arquivo foi salvo.

Clique com o botão direito na configuração e depois clique em Executar como administrador . No prompt do UAC, clique em Sim .

Agora, siga as instruções na tela para instalar o DirectX a partir da configuração.

Conclusão

Você precisa do DirectX para executar a maioria dos jogos no seu PC com Windows. Você pode encontrar o erro ‘A configuração do DirectX não conseguiu baixar o arquivo, tente mais tarde’ no Windows ao tentar instalar o DirectX. Se você estiver enfrentando esse problema, siga as etapas fornecidas acima para corrigi-lo.

