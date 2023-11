8 maneiras principais de corrigir o erro PS5 CE-108255-1

Você pode encontrar o código de erro CE-108255-1 sempre que jogar no PlayStation 5. Nenhum motivo específico é fornecido para o erro. Não há explicação do motivo do erro, nem mesmo por parte do fabricante. Ele simplesmente exibe Algo deu errado. Pelo que eu sei, não há nenhuma especificação.

Foi relatado que reiniciar o PS5 às vezes funciona. Há momentos, porém, em que reiniciar o PS5 não resolve o problema. Neste artigo, veremos como corrigir o código de erro PS5 CE-108255-1. Então, vamos começar com as correções.

Código de erro PS5 CE-108255-1: Quais são as causas?

Se quiser resolver o erro CE-108255-1 em seu PS5, você deve compreender suas causas subjacentes. Existem vários fatores que podem causar esse erro, incluindo:

Existem várias causas possíveis para o erro CE-108255-1, incluindo arquivos de jogo corrompidos. O problema pode ocorrer porque um jogo ou atualização do sistema não foi instalado corretamente ou devido a um bug exclusivo no jogo. O problema pode estar relacionado à condição do disco do jogo se você receber o código de erro CE-108255-1 durante a reprodução do disco. Verifique se não há manchas, arranhões, rachaduras ou sujeira no disco. É possível que falhas de software no sistema PS5 possam causar o erro CE-108255-1 em alguns casos. Para reduzir as chances de encontrar tais erros, certifique-se de que o software do sistema esteja atualizado. É lamentável que, em casos raros, o erro CE-108255-1 possa referir-se a algo mais sério, como um mau funcionamento de hardware. O hardware do seu PS5 pode estar com defeito se o erro persistir em todos os jogos e ele não funcionar corretamente.

Como corrigir o código de erro CE-108255-1 no PS5

Então, aqui estão algumas correções que ajudarão você a resolver o código de erro PS5 CE-108255-1:

Limpe o disco do jogo

Ao jogar através de um disco, você precisa garantir que o disco esteja funcionando corretamente se receber o código de erro CE-108255-1.

Você deve ejetar o disco do console PS5 e garantir que não foi fisicamente danificado. Se houver impressões digitais, manchas, sujeira, poeira ou outros contaminantes no disco, limpe-o com um pano úmido. Verifique se o erro CE-108255-1 foi removido do seu console depois de verificar se o disco está limpo.

Você deve garantir que o jogo que está jogando execute a versão mais recente se encontrar o erro CE-108255-1. No entanto, para melhorar o desempenho e corrigir bugs, os desenvolvedores costumam lançar atualizações de jogos. Para uma verificação de atualização, siga estas etapas:

No seu PS5, acesse o menu do jogo ou configurações. atualizar botão. Você também pode verificar o status do download clicando em Ir para (Downloads). Você pode verificar se há atualizações ou baixar o patch mais recente clicando no botãobotão. Você também pode verificar o status do download clicando em Depois disso, siga as instruções na tela para instalar a atualização, se estiver disponível. Você deve reiniciar o jogo para ver se o erro persiste.

CE-108255-1 pode ser causado por um dos vários problemas conhecidos que foram corrigidos na versão mais recente do jogo.

Para garantir desempenho e estabilidade ideais, você deve manter o software do sistema PS5 atualizado. Além de correções de bugs, melhorias de segurança e novos recursos, a Sony lança regularmente atualizações de software do sistema. Aqui estão as etapas para instalar atualizações de software:

Navegue até o Configurações do PS5 cardápio. Escolher “Sistema” e então “Software de sistema.” Atualizar botão e instale-os de acordo com as instruções exibidas na tela. Depois, clique nobotão e instale-os de acordo com as instruções exibidas na tela. Após a conclusão da atualização, reinicie seu PS5.

Você pode resolver problemas relacionados ao software e potencialmente corrigir CE-108255-1 atualizando seu software.

Reinicie o PS5 no modo de segurança

A melhor maneira de resolver o código de erro CE-108255-1 é reiniciar o PS5 no modo de segurança. Seus dados não serão perdidos se você usar esta solução. Siga esses passos:

Desligar o PS5. Mantenha pressionado o poder botão até ouvir dois bipes. Pressione e solte o poder botão para entrar Modo de segurança. Você precisará de um cabo USB para conectar o controlador PS5. Selecione a primeira opção, Reiniciar PS5. Depois de selecioná-lo, o console será reiniciado.

Exclua e reinstale o jogo

Pode haver um problema com os arquivos do jogo ou com os salvamentos se o erro CE-108255-1 persistir após a atualização do jogo. Normalmente, excluir o jogo e reinstalá-lo ajuda a resolver esses problemas. Para fazer isso, siga estas etapas:

Acessar “Configurações”No seu PS5, selecione o engrenagem ícone na tela inicial. Selecione “Armazenamento de console” sob “Armazenar.” Vá para “Jogos e aplicativos”E selecione o jogo que causa o erro. Excluir”Para remover o jogo. Selecione “”Para remover o jogo. Para reinstalar um jogo, vá para o Loja PlayStation ou para sua biblioteca de jogos. Execute o jogo e veja se CE-108255-1 foi resolvido.

Se você excluir e reinstalar o jogo, você garantirá que ele seja instalado sem nenhuma corrupção ou salvamento que possa estar causando o problema.

Reiniciar PS5

Pode ser necessário reiniciar o PS5 se, depois de tentar todos os métodos acima, o código de erro CE-108255-1 ainda persistir. Os dados associados ao usuário serão removidos durante o processo. Para garantir que seus dados estejam protegidos, você deve fazer backup deles com antecedência. Aqui estão as etapas em detalhes.

Primeiramente, usando uma unidade flash USB ou disco rígido externo, conecte seu PS5 a um dispositivo de armazenamento. Configurações > Sistema. No painel esquerdo, selecione Software de sistemae, no painel direito, selecione Cópia de segurança e Restaurar. Escolha Faça backup do seu PS5 na próxima página. Navegar para. No painel esquerdo, selecionee, no painel direito, selecione. Escolha Faça backup do seu PS5 na próxima página. Escolha o tipo de dados que você deseja fazer backup e clique em Próximo > Fazer backup. Seu console será reiniciado assim que o backup for concluído. Desligue seu console após desconectar a unidade de backup. Reiniciar PS5. Para concluir a operação, siga as instruções na tela. Quando o console PS5 for inicializado no modo de segurança, selecione. Para concluir a operação, siga as instruções na tela.

Reconstrua o banco de dados

Você pode resolver o código de erro CE-108255-1 reconstruindo o banco de dados do PS5, se ele ainda existir. Usando o modo de segurança PS5, você precisa acessar o recurso Reconstruir banco de dados, que verifica todos os arquivos na unidade e cria um novo banco de dados. Esteja ciente de que esse processo pode levar algumas horas e que o console pode precisar ser reiniciado. Seu PS5 não perderá nenhum dado se o banco de dados for reconstruído.

Reconstruir banco de dados enquanto estiver em Modo de segurança no PS5. Selecioneenquanto estiver emno PS5. Verifique se o código de erro CE-108255-1 foi corrigido após reiniciar o PS5.

Você deve entrar em contato com o suporte da Sony se continuar a receber o código de erro CE-108255-1 em seu PS5. Se você tiver um problema no console, a equipe de especialistas poderá ajudá-lo. Caso você se depare com uma situação que ultrapasse o escopo de nossas soluções, não tenha medo de buscar o apoio deles.

