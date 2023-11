9 moedas BRASILEIRAS são vendidas por até R$ 1.500

Compreenda que em sua residência podem estar guardadas moedas de grande valor financeiro. Estas, quando vendidas em conjunto, podem alcançar valores próximos a R$ 1500.

Há nove moedas em circulação que se destacam pela extrema raridade, tornando-as objeto de desejo de colecionadores e especialistas. Isso, certamente, resulta em excelentes negociações. No entanto, quais são esses itens?

Quais são as nove moedas que valem até R$ 1.500,00?

Tais moedas estão dispersas por todo o território brasileiro. Ademais, sua comercialização pode render substanciais lucros aos proprietários. Enumeramos abaixo nove das que têm preços notáveis em leilões e transações online.

É importante frisar que o valor dessas peças ultrapassa seus preços normais devido à sua escassez. Muitas das moedas raras que citamos são do tipo comemorativo, ou seja, foram criadas para celebrar um evento específico ou homenagear uma figura destacada.

1.Centenário de J.K.

Produzida pelo Banco Central em 2002, em celebração ao centenário de nascimento de Juscelino Kubitschek, esta moeda especial foi concebida para homenagear o ex-presidente. J.K.

Ele é reconhecido como um dos presidentes mais influentes da história brasileira, notório por sua visão de desenvolvimento e pela construção de Brasília. A moeda teve uma tiragem limitada a apenas 50 milhões de unidades, o que a torna cada vez mais rara. Atualmente, ela pode ser comercializada por valores que chegam a até R$ 10.



Você também pode gostar:

2.Aniversário do Banco Central

Outra peça em circulação que se destaca em termos de valor é a comemorativa do Aniversário do Banco Central. Ela foi lançada em 2005 por ocasião do 40º aniversário da instituição.

Com uma tiragem restrita a apenas 40 milhões de exemplares, esta moeda alcança preços superiores à do Centenário de J.K., chegando a valores de até R$ 15 em leilões. Embora o Banco Central também tenha lançado moedas para comemorar seus 50 anos, a moeda de 40 anos continua sendo muito valorizada.

3.Tiragem de 1999

A moeda de R$ 1 com tiragem de 1999 é um dos raros exemplos nesta lista que não está vinculado a nenhuma data comemorativa. No entanto, as moedas de 1999 se destacam pela escassez devido à baixa quantidade produzida na época pelo Banco Central. Apenas 3,84 milhões de unidades desse tipo foram cunhadas, o que faz com que elas atinjam valores de até R$ 20 no mercado.

Jogos Olímpicos

Em honra aos Jogos Olímpicos de 2016, o Banco Central brasileiro emitiu 16 modelos distintos de moedas de R$ 1. No entanto, essas moedas não detêm valor substancial no mercado de colecionáveis, uma vez que foram produzidas em grande quantidade, com 20 milhões de exemplares para cada modelo.

Por outro lado, a moeda comemorativa da transferência da Bandeira Olímpica de Londres 2012 para o Rio de Janeiro 2016 se destaca com uma tiragem limitada a apenas 2 milhões de unidades. Esta peça é a mais valiosa da lista, podendo alcançar valores de até R$ 100 em transações.

Lamentavelmente, não existem muitas moedas brasileiras que atinjam o valor de R$ 1500 individualmente. No entanto, diversas pessoas conseguem acumular esse valor ao reunir diferentes tipos de peças raras. Por exemplo, ao vender 15 moedas da Bandeira de Londres dos Jogos Olímpicos, é possível obter R$ 1500.

Além disso, entre outros itens em circulação que têm valor, destacam-se aquelas relacionadas à Declaração dos Direitos Humanos. Ademais, tem também as moedas de disco único, moedas com erros de impressão, as produzidas em tiragens reduzidas e várias peças comemorativas.