A Apple filmou seu evento de chip M3 “Scary Fast” todo no iPhone 15 Pro Max

Maçã sempre foi um dos líderes no espaço de eletrônicos de consumo em termos de inovação. Seus produtos geralmente não são apenas de última geração, mas também suas apresentações para esses produtos.

Os dias de Steve Jobs tirando um MacBook Air de um envelope desapareceram, mas a Apple se tornou muito criativa com seus Eventos da Apple desde que a pandemia de COVID atingiu em 2020. Eles tiveram que migrar para eventos totalmente virtuais por um tempo, o que abriu caminho para que eventos “menores” fossem filmado e apresentado de forma mais simplificada.

Evento “Scary Fast” da Apple, filmado no iPhone

Para outubro da Apple “Assustador Rápido“, a empresa deu um passo adiante em sua autopromoção habitual, filmando tudo em seu novo iPhone 15 Pro Max.

Apple nos bastidores: evento assustador e rápido, filmado no iPhoneApple/Twitter

Como mencionado no vídeo, talvez a parte mais impressionante do iPhone 15 ProO desempenho de durante as filmagens é o fato de que muitas cenas foram filmadas em ambientes difíceis. A maioria dos telefones com câmera tendem a lutar muito mais em ambientes de “pouca luz”mas o iPhone se manteve surpreendentemente bem lá.

Na verdade, ninguém percebeu que tudo foi filmado em um iPhone até que a própria Apple compartilhou o vídeo dos bastidores e o anunciou. Claro, o iPhone foi ajudado por equipamentos profissionais caros que ajudaram na iluminação e estabilização, mas mesmo assim é impressionante.

O que a Apple anunciou no evento?

Enquanto o iPhone filmava, o nova linha de MacBook Pro e iMac foi apresentado na tela. A Apple está lançando seu novo Chip M3 em ambos os respectivos designs de modelo. O MacBook Pro chegará 14 polegadas e 16 polegadas tamanhos e terá M3, M3 Pro ou M3 Máx. variantes.

O iMac recebe uma atualização de duas gerações, indo do Chip M1 para o M3. Essa é praticamente a única mudança na área de trabalho, infelizmente nenhuma atualização na taxa de atualização da tela.