A atriz indiana Rashmika Madanna, vítima de escândalo gerado por IA, com vídeo viral aterrorizante

TAs capacidades da inteligência artificial são alucinantes e aterrorizantes. Atriz Rashmika Mandanna foi vítima de um Vídeo dela gerado por IA que foi assistido mais de 2,5 milhões de vezes na plataforma de mídia social X (antigo Twitter).

O vídeo em questão mostra a estrela de cinema entrando em um elevador depois de conseguir passar pela porta que estava fechando. Mas graças ao trabalho de Para a jornalista indiana Rashmika Mandanna, a armadilha da IA ​​​​foi descoberta com sucesso.

Acontece que o vídeo original foi postado por um mulher chamada Zara Patel. Usuários de mídia social com olhos de águia devem ter notado que na versão falsa do vídeo o rosto de Patel pode ser visto no primeiro segundo antes de ser rapidamente manipulado pela IA. Como resultado, milhões de pessoas foram levadas a acreditar que Madanna fez algo com o qual ela na verdade não tinha nada a ver.

Não se sabe quem é o responsável por orquestrar a armadilha gerada pela IA, mas se uma coisa é certa é que esta não é a primeira vez que algo assim acontece. Ferramentas deepfake foram usadas para manipular imagens de celebridades no passado, o que levou a escândalos que nunca deveriam ter acontecido.

Este incidente específico levou a apela a um maior escrutínio dos quadros “legais e regulamentares” usado para controlar o uso de IA e imagens geradas falsas.