A banda de futebol de Wisconsin deslumbra com show do intervalo inspirado em Taylor Swift

Taylor Swift é sem dúvida uma das celebridades mais quentes do momento, com sua Eras Tour e relacionamento com Chefes de Kansas City estrela Travis Kelce fazendo manchetes regularmente.

A cantora está mais uma vez no noticiário, mas desta vez, sem esforço próprio, já que sua presença foi sentida em Estádio Camp Randall no sábado.

Taylor Swift ficou sem fôlego em show no RioRoberto Ortega

O estádio é sede do Time de futebol americano Wisconsin Badgers, e no sábado a banda do time prestou homenagem a Swift durante o jogo contra os Cornhuskers de Nebraska.

Swift não estava em Wisconsin

Enquanto a própria Swift não estava presente visto que ela está atualmente em turnê pela América do Sul para sua Eras Tour, mas sua presença certamente foi sentida quando a equipe se apresentou durante uma Formação de inspiração rápida.

A banda perfumou um show do intervalo com tema Swift e até fez fila para formar o nome ‘Taylor’, com o T apresentando uma coroa acima.

Foi uma homenagem adequada a um dos maiores nomes da música do momento, com o time de futebol americano de Wisconsin apresentando uma performance da qual Swift ficaria orgulhoso.

Apesar de perder um de seus melhores jogadores, o principal defensor Hunter Wohler, para o segundo tempo os Badgers contaram com o retorno do running back Braelon Allen para liderar o caminho.

Ele terminou o jogo de sábado com 62 jardas em 22 corridas enquanto os Badgers acabavam 24-17 vencedores sobre Nebraskatornando-os elegíveis para o bowl pela 22ª temporada consecutiva.

Swift ocupado na América do Sul

Quanto a Swift, ela está atualmente fazendo barulho na América do Sul graças à sua turnê recorde. Sh recebeu uma recepção calorosa, com a icônica estátua do Cristo Redentor do Rio de Janeiro ostentando um Camisa ‘Bem-vindo ao Brasil’ inspirado em sua camisa ‘Junior Jewels’.

Tudo foi feito graças a uma campanha de fãs e aos esforços de caridade dos fãs de Swift, já que um fã brasileiro fez photoshop na imagem da estátua na camisa.

No entanto, depois que a imagem ganhou as manchetes online, ela realmente se concretizou.