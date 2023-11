A batalha pela saúde de Shannen Doherty: que tipo de câncer ela tem e qual é o seu estágio?

Shannen Doherty, conhecida por seus papéis em “90210, Beverly Hills” e “Charmed”, não está pronta para desistir da vida, apesar de sua batalha contínua contra o câncer de mama em estágio 4. Em entrevista com Pessoas, Doherty compartilhou que o câncer já se espalhou para seus ossos, mas ela continua determinada a continuar lutando. Ela disse: “Eu não quero morrer… não tenho medo de morrer, só não quero morrer, tipo, nunca”.

A atriz de 52 anos expressou que ainda tem muito que deseja fazer e realizar na vida. Ela disse: “Não terminei de viver, não terminei de amar, não terminei de criar, não terminei de, espero, mudar as coisas para melhor. Doherty continua otimista em relação ao tratamento e acredita que ainda tem muitas lembranças excelentes pela frente.

Doherty também quer desafiar o equívoco de que os pacientes com câncer são incapazes de aproveitar a vida. Ela enfatizou que o câncer não significa o fim de uma vida plena. Ela disse: “As pessoas simplesmente presumem que isso significa que você não pode andar, não pode comer, não pode trabalhar… Somos vibrantes, temos uma visão muito diferente da vida”. Doherty expressou gratidão por cada momento que passou aqui e enfatizou a importância de valorizar cada dia.

Apesar dos desafios que enfrentou, Doherty continua otimista quanto ao seu tratamento médico. Ela compartilhou que agora está em um bom regime e levando seu diagnóstico dia após dia. No início deste ano, ela passou por uma cirurgia no cérebro para remover um tumor e foi submetida a radiação.

Ela quer ajudar os outros e aumentar a conscientização

Doherty acredita que tudo o que ela passou teve um propósito. Ela vê sua jornada contra o câncer como uma oportunidade de ajudar outras pessoas e aumentar a conscientização. Ela disse: “Minha vida até este momento foi toda me preparando para o que Deus me chamou aqui para realizar… Acho que é alcançar as pessoas que têm câncer, que são impactadas por ele, de uma forma tão profunda para ajudar a trazer conscientização, para ajudar a arrecadar dinheiro.” Ela sente a responsabilidade de usar sua plataforma para apoiar seus colegas lutadores contra o câncer.

Diante da adversidade, Shannen Doherty permanece forte e determinado. Ela é uma inspiração para muitos enquanto continua a viver a vida ao máximo e a lutar por uma causa em que acredita.