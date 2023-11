A briga de Scott Foster com Chris Paul é pessoal e a NBA tem que intervir

Guerreiros do Golden State guarda Chris Paulo lançar alguma luz sobre sua rivalidade de longa data com NBA oficial Scott Foster na quarta-feira, depois que o árbitro o expulsou do jogo contra o Fênix Sóis no que se tornou o último episódio de sua briga contínua.

Paul, 38 anos, afirmou que os problemas começaram quando ele jogou pelo Clippers de Los Angeles e revelou que o motivo era por causa de seu filho. O guarda veterano não entrou em detalhes sobre os detalhes particulares do momento, mas admitiu o NBA já tentou intervir.

‘É pessoal’, estrela do Warriors, Chris Paul, ao ser expulso do árbitro Scott FosterLAPRESSE

Foster, 56, se encontrou com Paul, seu pai, ex-técnico do Clippers Doutor Rios e ex-árbitro Bob Delaney há vários anos para encontrar um terreno comum.

A reunião evidentemente não funcionou e os números sugerem que Foster ficou obcecado em prejudicar a carreira de Paul.

Desde 2007, os times de Paul têm um recorde de 3-17 na pós-temporada, quando Foster atua, e estão 73-56 nos playoffs com outros árbitros.

Scott Foster tem um passado sombrio

Foster expulsou Paul após faltas técnicas consecutivas por discutir sobre uma falta. CP3 então chamou o árbitro de “bi-h” e repetiu “ele está falando do meu filho” várias vezes.

É hora da NBA intervir e planejar o cronograma para Paul evitar Foster a todo custo, especialmente considerando seu passado sombrio.

Foster recebeu 134 ligações de árbitro em desgraça Tim Donaghy entre outubro de 2006 e abril de 2007, quando apostava em jogos ou fornecia informações aos apostadores.

Donaghy ligou para Foster mais vezes do que as 126 ligações feitas para seu corretor de apostas, sugerindo que eles poderiam estar trabalhando juntos, embora nenhuma outra evidência tenha sido encontrada.