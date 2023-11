A camisa bufante ‘Purple Rain’ de Prince e outras peças do guarda-roupa do falecido cantor vão a leilão

Fresposta de Principeque era conhecido quase tanto por seu guarda-roupa extravagante quanto por seus sucessos no topo das paradas, terá a chance de dar um lance em parte do esplendor da indumentária do falecido músico em um leilão online esta semana.

A coleção, incluindo mais de 200 lotes à venda, foi montada por um colecionador francês que inicialmente esperava abrir um museu em homenagem ao músico, mas depois desistiu do plano, segundo a RR Auction of Boston, que está supervisionando a venda.

O colecionador procurou pessoas que trabalharam em estreita colaboração com Prince para reunir os itens, acreditando que o artista criador de tendências, falecido em 2016, não era apenas um virtuoso musical, mas também um ícone da moda, segundo a casa de leilões.

Um dos destaques do leilão é uma camisa branca com babados usada por Prince durante sua apresentação da música “Purple Rain” no American Music Awards de 1985.

A casa de leilões estimou seu valor em US$ 15 mil

O leilão traça a evolução de Prince na música e na moda desde a era “Purple Rain” até sua morte, de acordo com Bobby Livingston da RR Auction.

“O que este leilão realmente faz é mostrar a influência e o legado de Prince com suas escolhas de moda e como isso se relaciona hoje, quando você vê todos esses artistas em turnê, você sabe, trajes diferentes, roupas diferentes, se reinventando para cada turnê”. ele disse.

Também está em leilão a roupa que Prince usou em “Under the Cherry Moon”, filme de 1986 estrelado por Prince e que também marcou sua estreia como diretor. A casa de leilões estimou o valor da peça em US$ 45 mil.

Outros itens em leilão incluem um par de botas azuis de salto alto do Act I Tour avaliadas em US$ 20 mil; um traje de palco dourado feito sob medida com símbolos de amor estimado em US$ 10 mil e uma guitarra Schecter ‘Cloud’ azul tocada por Prince, avaliada em US$ 4 mil; e um chapéu de corrente.

Além de moda, este leilão inclui fotografias Polaroid originais, fitas master de álbuns de sucesso e documentação oficial sobre seus filmes e videoclipes.

As licitações para o leilão terminam na quinta-feira.

No início deste ano, o estado natal de Prince, Minnesota, homenageou-o ao renomear um trecho de rodovia em sua homenagem que passa por sua casa em Paisley Park. A tinta com a qual o governador assinou o projeto de mudança de nome era roxa – a cor da assinatura de Prince.